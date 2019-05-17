Ergin Ataman: İnşallah son tweet de iyi gider
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Ergin Ataman: Larkin için yoruma gerek yok

: Larkin için yoruma gerek yok

Ergin Ataman: Larkin için yoruma gerek yok

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Beko'yu 92-73 yenen 'in başantrenörü , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beko'ya karşı aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ataman, "Fenerbahçe iyi oynamadı. Tüm sezon mükemmeldi. Fenerbahçe'nin bugünkü gibi bir maç kaybettiğini son 2-3 yıldır hatırlamıyorum. Biz mükemmel oynadık. Skorun açılmasıyla da maç sonuna doğru psikolojileri bozuldu." ifadelerini kullandı.

"Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi"

Maç içinde Fenerbahçe'den Green ve Guduric'i savunmakta zorlandıklarını, ilk yarıda önemli anlar yaşadıklarını aktaran Ataman, olarak sezon boyunca oynadıkları basketbolu oynadıklarını vurguladı.

Ataman, karşılaşmada attığı 30 sayı ile Anadolu Efes'in galibiyetinde büyük pay sahibi olan Shane Larkin hakkında ise "Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi. Ama aslında son 2-3 aydır böyle. Play-off'ta Barcelona ile deplasmanda oynadığımız 3. maçta da harika oynamıştı. Bugün ve her zaman olan aslında şu, o takıma takım da ona yardım ediyor. O büyük bir oyunu ama bugün takım için çalıştı." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan finalde, CSKA Moskova veya Real Madrid'den hangisini tercih ettiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Bu akşam kazanacak takımı motive edecek bir şey söyleyecek değilim." diye cevap veren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"İki takım da çok büyük. Real Madrid son şampiyon. CSKA çok tecrübeli bir teknik adama sahip ve yıldız oyuncuları var. İki takıma karşı da son saniyelerde yenildik. Ama buraya gelirken oyuncularıma bir şey söyledim: (Eğer finale kalırsak artık bizim kazanma zamanımız geldi) Kupayı kazanmaya bir maç kaldı."

Anadolu Efes'in 53 yaşındaki başantrenörü Ataman, basın toplantısının ardından verdiği bir cevapta ise "Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım çünkü bu kupa bende yok." dedi.

  1. 17.05.2019
  2. Güncelleme: 17.05.2019 23:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergin Ataman: Larkin için yoruma gerek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN