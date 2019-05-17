Ergin Ataman: Larkin için yoruma gerek yok

Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ataman, "Fenerbahçe iyi oynamadı. Tüm sezon mükemmeldi. Fenerbahçe'nin bugünkü gibi bir maç kaybettiğini son 2-3 yıldır hatırlamıyorum. Biz mükemmel oynadık. Skorun açılmasıyla da maç sonuna doğru psikolojileri bozuldu." ifadelerini kullandı.

"Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi"

Maç içinde Fenerbahçe'den Green ve Guduric'i savunmakta zorlandıklarını, ilk yarıda önemli anlar yaşadıklarını aktaran Ataman, Anadolu Efes olarak sezon boyunca oynadıkları basketbolu oynadıklarını vurguladı.

Ataman, karşılaşmada attığı 30 sayı ile Anadolu Efes'in galibiyetinde büyük pay sahibi olan Shane Larkin hakkında ise "Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi. Ama aslında son 2-3 aydır böyle. Play-off'ta Barcelona ile deplasmanda oynadığımız 3. maçta da harika oynamıştı. Bugün ve her zaman olan aslında şu, o takıma takım da ona yardım ediyor. O büyük bir oyunu ama bugün takım için çalıştı." değerlendirmesini yaptı.



Diğer yandan finalde, CSKA Moskova veya Real Madrid'den hangisini tercih ettiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Bu akşam kazanacak takımı motive edecek bir şey söyleyecek değilim." diye cevap veren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"İki takım da çok büyük. Real Madrid son şampiyon. CSKA çok tecrübeli bir teknik adama sahip ve yıldız oyuncuları var. İki takıma karşı da son saniyelerde yenildik. Ama buraya gelirken oyuncularıma bir şey söyledim: (Eğer finale kalırsak artık bizim kazanma zamanımız geldi) Kupayı kazanmaya bir maç kaldı."

Anadolu Efes'in 53 yaşındaki başantrenörü Ataman, basın toplantısının ardından verdiği bir cevapta ise "Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım çünkü bu kupa bende yok." dedi.