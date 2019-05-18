Efes finalde!

THY Euroleague Final Four'unda muhteşem bir maç geride kaldı ve Anadolu Efes finale çıkmayı başardı. Anadolu Efes maça Larkin, Dunston, Micic, Simon ve Moerman ilk 5'iyle çıktı. Fenerbahçe Beko ise Ahmet, Ali Muhammed, Guduric, Green ve Melli ile sahaya dizildi. Maçtaki ilk basketi Fenerbahçe'den Ali Muhammed kaydetti. Larkin'in arka arkaya gelen üçlüklerine F.Bahçe pota altından cevap verdi. İlk periyodu Kostas Sloukas'ın üçlüğüyle sarı-lacivertliler 20-19 önde kapattı.



MAÇTA ÜÇLÜK ŞOV VARDI

İkinci periyotta yine iki takımın karşılıklı üç sayılık basketleri damga vurdu. Lacivert- beyazlılarda Larkin ve Anderson, sarı-lacivertlilerde Sloukas üç sayılık basketler buldu. İkinci çeyrekte F.Bahçe'den Sloukas, Efes'ten Simon 3'er faule ulaşarak kenara geldi. İlk yarıyı üstün oynayan Anadolu Efes, 45-40 önde kapattı. İkinci yarıda Larkin ile Micic takımlarını finale uçurdu. Müthiş oynayan iki guard farklı galibiyeti getirdi. Efes rakibini 73-92 mağlup edip tarihinde ilk kez finale çıktı. Final yarın olacak.



FiNALi DE ALIRIZ

Anadolu? Efes Başantrenörü Ergin Ataman, muhteşem bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tarihinde ilk Euroleague'de finale kalma başarısı gösteren tecrübeli hoca, "Euroleague'in en iyi takımını yendik. Sezon başından beri aynı oyunu oynuyoruz. Barcelona'yı da böyle yenmiştik. Hücumda çok iyi oynadık, sorumluluğu aldık. Shane Larkin çok iyi oynadı. Umarım finali de kazanırız" şeklinde konuştu.



LARKİN REKOR KIRDI

Anadolu? Efes'te maça damga vuran isim kuşkusuz Shane Larkin oldu. ABD'li guard 5/9 üçlük, 4/5 ikilikle oynadı. 27 yaşındaki basketbolcu, 7 ribaunt, 7 asist, 2 top çalmayla 43 verimlilik puanı elde etti ve Final Four tarihinin en başarılı performansını ortaya koydu. Toplamda 30 sayı atan yıldız oyuncuyu Fenerbahçeli taraftarlar da ayakta alkışladı.



'AYNI AÇLIKLA DEVAM'

Maçın kahramanı Shane Larkin şöyle konuştu: "Ben bireysel performanstan çok takıma elimden geleni vermeye çalıştım. Kazandığımız için mutluyuz. Finali istiyorduk. Aynı açlık devam ediyor. Finalde de bu açlık sürecek ve kupayı kazanacağız."



BAKAN KASAPOĞLU YERİNDE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dev maç öncesi iki takımın da soyunma odasına inerek başarı diledi. Bakan Kasapoğlu, "İki takımı üstlendiği misyon çok önemliydi. Bugün kazanan Türkiye olacak" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, maç sonunda kazanan Anadolu Efes'in yine soyunma odasına giderek oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Bakan Kasapoğlu, final yolunda başarılar diledi.