Basketbol gündemi (17.05.19)
Basketboldaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte detaylar...
BEŞ LİRAYA PLAY-OFF
Galatasaray'ın,G.Antep'i ağırlayacak Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali ilk maçının biletleri satışa çıktı. 21 Mayıs Salı günü saat 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları ise oldukça uygun. Pota arkaları 5'er lira, yan tribünler 10'ar liradan satılıyor. Diğer biletler 50, 75, 150, 200 ve 250 lira.
ELAZIĞ'A ARMAĞAN OLSUN
Türkıye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off şampiyonluğuna ulaşan ve Süper Lige yükselen Elazığ İl Özel İdare, şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Kulüp Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, 5 yıllık bir serüvenin ardından hedeflerinin zirvesine ulaştıklarını belirterek, "Takımımız tüm Elazığlılar'ın takımı ve kadın basketbol liginde en üst seviyede şehrimizi temsil edecek" diye konuştu.
İKİ TAKIM BİRAZ FARKLI
Galatasaray'ın? yıldızı Aaron Harrison, takımdaki geleceğiyle ilgili, "Özel bir sezon geçirdik. Gelecek sezon Galatasaray'a dönmeyi çok isterim ancak bu kararın içine giren birçok faktör var, bir planım var diyemem" dedi. Euroleague'de Final-Four'a kalan A. Efes ve F.Bahçe'yi diğer takımlardan ayıran Harrison, "Çok iyi yönetilen ve güçlü takımlar. Ligin geri kalanından biraz ayrılıyorlar. Biz de o noktaya gelmek istiyoruz" diye konuştu.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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