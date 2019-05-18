Basketbol gündemi (17.05.19)

BEŞ LİRAYA PLAY-OFF

Galatasaray'ın,G.Antep'i ağırlayacak Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali ilk maçının biletleri satışa çıktı. 21 Mayıs Salı günü saat 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları ise oldukça uygun. Pota arkaları 5'er lira, yan tribünler 10'ar liradan satılıyor. Diğer biletler 50, 75, 150, 200 ve 250 lira.



ELAZIĞ'A ARMAĞAN OLSUN

Türkıye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off şampiyonluğuna ulaşan ve Süper Lige yükselen Elazığ İl Özel İdare, şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Kulüp Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, 5 yıllık bir serüvenin ardından hedeflerinin zirvesine ulaştıklarını belirterek, "Takımımız tüm Elazığlılar'ın takımı ve kadın basketbol liginde en üst seviyede şehrimizi temsil edecek" diye konuştu.



İKİ TAKIM BİRAZ FARKLI

Galatasaray'ın? yıldızı Aaron Harrison, takımdaki geleceğiyle ilgili, "Özel bir sezon geçirdik. Gelecek sezon Galatasaray'a dönmeyi çok isterim ancak bu kararın içine giren birçok faktör var, bir planım var diyemem" dedi. Euroleague'de Final-Four'a kalan A. Efes ve F.Bahçe'yi diğer takımlardan ayıran Harrison, "Çok iyi yönetilen ve güçlü takımlar. Ligin geri kalanından biraz ayrılıyorlar. Biz de o noktaya gelmek istiyoruz" diye konuştu.