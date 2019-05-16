Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik
17 Mayıs 2019, Cuma
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Obradovic'ten 'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ile karşılaşacak Beko'nun başantrenörü , rakibi için, "Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum." dedi.

Yarınki maçı öncesinde Buesa Arena Spor Salonu'nda yaptıkları son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'in 'e kalması benim için sürpriz olmadı. Tüm sezon çok iyi oynadı. Çok zorlu olan play-off serisini de iyi oynadı. Barcelona iyi bir takım ama onu eleyip Dörtlü Final'e kalmayı başardılar. Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes maçı için "Her şeyimizi vermeye çalışacağız. Çünkü zor bir maç olacak." diyen sarı lacivertlilerin Sırp başantrenörü, rakibinin "kaliteli ve iyi düzey bir oynadığının" altını çizdi.

'nin 5 sezondur art arda Dörtlü Final'de oynuyor olmasının önemli bir istatistik olduğunu vurgulayan Obradovic, "Fenerbahçe bunun için çalışan bir kulüp. Başkanımızdan tüm yöneticilerimize, her zaman yanımızda olan taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Takımındaki oyuncularının son durumunu da değerlendiren Obradovic, şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımızdan dolayı elbette mutlu değiliz ama yapacak bir şey yok. İyi çalışıyoruz. Şansımız var ki Jan Vesely ve Nikola Kalinic takıma döndüler. 2-3 antrenman yaptılar. Bakalım yarın neler yapabilecekler."

Obradovic ayrıca bir antrenör için bir takımda devamlılığının çok önemli olduğunu kaydederek, Fenerbahçe'de 2013 yılından bu yana görev yapmasından dolayı bu sezon elde ettiği başarıların kendisi açısından daha kolay olduğunu ifade etti.

Diğer yandan yarı finalin diğer eşleşmesi "Real Madrid-CSKA " maçını değerlendiren Obradovic, "Birbirini çok iyi tanıyan iki takım. Sır yok. İlginç bir maç olacak." görüşünü savundu.

  1. 17.05.2019
  2. Güncelleme: 17.05.2019 00:44
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