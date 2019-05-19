Ve beklenen oldu... Kompany resmen duyuruldu! Fenerbahçe...

Transfer bombası patladı! Bu sezon beklenenden çok uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, özellikle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'ın yerine Manchester City'nin savunma oyuncusu Kompany'yi transfer etmek istediği kaydedilmişti... Konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ile anılan şampiyon yıldız böyle açıklandı... İşte gündeme bomba gibi düşen o duyuru: