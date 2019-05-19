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Ve beklenen oldu... Kompany resmen duyuruldu! Fenerbahçe...
Transfer bombası patladı! Bu sezon beklenenden çok uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, özellikle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'ın yerine Manchester City'nin savunma oyuncusu Kompany'yi transfer etmek istediği kaydedilmişti... Konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ile anılan şampiyon yıldız böyle açıklandı... İşte gündeme bomba gibi düşen o duyuru:
19 Mayıs 2019 Pazar 14:13
Güncelleme: 19.05.2019 14:15
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Bu sezon yapılan transferlerin hemen hemen hepsinde başarısız olan Ali Koç, Comolli ile birlikte Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kaliteli bir kadro yapmak isterken, kalede çok büyük problemlerin olmadığını belirten yöneticilerin işe defans hattından başlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
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Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına tecrübeli ve kendisini ispat etmiş bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen Vincent Kompany için girişimlere başladığı iddiası vardı...
Skrtel'in yerini dünyaca ünlü bir defans oyuncusuyla doldurmak isteyen sarı lacivertlilerin Belçikalı futbolcunun imza parası ve yıllık maaşının çok yüksek olmaması halinde Kompany'nin 'çubukluyu' giymeye yakın olacağı bildirilmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından resmi açıklamalar yapıldı ve dünyanın konuştuğu o bomba patladı:
Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den ayrılacağı açıklandı.