Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe... - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir çok mevki tamamen boşalacak. Ancak orta sahadaki üç mevki için 10 oyuncu olması teknik heyeti zorluyor. Bu kapsamda çalışmalarına yön veren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir isim de Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:45 Güncelleme: 18.05.2019 11:41
Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de sezon sonu ciddi bir kadro operasyonu yapılacak.

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Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Gönderilecek isimler büyük ölçüde belirlenirken takıma katılması beklenen yeni transferler de yavaş yavaş belirleniyor...

Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Gündeme gelen son isimlerden biri de Galatasaray'ın da transfer için yokladığı Kasımpaşa oyuncusu Trezeguet.

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Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Başarılı hücum kanat oyuncusu için Kasımpaşa cephesinden Fenerbahçe açıklaması geldi. Detaylar şöyle;

Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, takıma dair önemli açıklamalarda bulunurken Trezeguet'nin Fenerbahçe iddialarını da yanıtladı.

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