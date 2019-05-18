Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir çok mevki tamamen boşalacak. Ancak orta sahadaki üç mevki için 10 oyuncu olması teknik heyeti zorluyor. Bu kapsamda çalışmalarına yön veren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir isim de Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi.