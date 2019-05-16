Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı
17 Mayıs 2019, Cuma
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Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı

Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı

, Akhisarspor-İstikbal maçında düdük çalacak.

Spor Toto 'in 33. haftasında 'da oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya maçının hakemi belli oldu. (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi 'nu görevlendirdi. Numanoğlu, bu sezon ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasında düdük çalacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon hem Akhisarspor ile İstikbal maçlarında yaptığı görevler;

(4.Hakem)
Galatasaray 3-1 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
Alanyaspor 5-0 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-2 Akhisarspor (Kupa-4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-1 (Avar)
A.Konyaspor 0-1 İ.M.Kayserispor (Avar)

Bu müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Onur Özütoprak olarak belirlendi.

  1. 16.05.2019
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