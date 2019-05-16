Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı
Tugay Kaan Numanoğlu, Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Manisa'da oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu görevlendirdi. Numanoğlu, bu sezon ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasında düdük çalacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon hem Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında yaptığı görevler;
Antalyaspor 1-2 Akhisarspor (4.Hakem)
Galatasaray 3-1 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
Alanyaspor 5-0 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-2 Akhisarspor (Kupa-4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-1 Bursaspor (Avar)
A.Konyaspor 0-1 İ.M.Kayserispor (Avar)
Bu müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Onur Özütoprak olarak belirlendi.
- 16.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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