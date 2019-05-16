Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
17 Mayıs 2019, Cuma
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- maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!

Son dakika haberine göre; 'in 33. haftasında oynanacak olan - maçını hakem yönetecek. Çakır, bu zamana kadar Galatasaray maçlarında 49 kez düdük çalarken sarı kırmızılılar Çakır yönetiminde 24 kez kazandı, 12 kez berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 13 mağlubiyet yaşadı. ise Çakır yönetiminde 29 maça çıkarken 14 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Başakşehir bu maçlardan 8 kez mağlup ayrıldı. Haftanın diğer kritik mücadelesi olan - maçına da atandı. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde iç sahada son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Spor Toto 'in 33. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; - maçını hakem yönetecek. Haftanın diğer kritik mücadelesi olan - maçına da atandı.

ÇAKIR'IN G.SARAY VE BAŞAKŞEHİR KARNESİ...

Cüneyt Çakır yönetimindeki Galatasaray;

Maç: 49
Galibiyet: 24
Beraberlik: 12
Mağlubiyet: 13

Cüneyt Çakır yönetimindeki Başakşehir;

Maç: 29
Galibiyet: 14
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 8

yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRAT AYDINUS DETAYI...

Fırat Aydınus, 1 Mart 2018'de 3 kırmızı kartın çıktığı ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez siyah beyazlıların iç saha maçını yönetecek. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde iç sahada son 6 maçın 1'ini kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus?

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe:

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol : Cüneyt Çakır

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

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  1. 16.05.2019
  2. Güncelleme: 16.05.2019 15:07
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