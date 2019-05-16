Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; Galatasaray - Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftanın diğer kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Beşiktaş maçına da Fırat Aydınus atandı.

ÇAKIR'IN G.SARAY VE BAŞAKŞEHİR KARNESİ...

Cüneyt Çakır yönetimindeki Galatasaray;

Maç: 49

Galibiyet: 24

Beraberlik: 12

Mağlubiyet: 13

Cüneyt Çakır yönetimindeki Başakşehir;

Maç: 29

Galibiyet: 14

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 8

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRAT AYDINUS DETAYI...

Fırat Aydınus, 1 Mart 2018'de 3 kırmızı kartın çıktığı ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez siyah beyazlıların iç saha maçını yönetecek. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde iç sahada son 6 maçın 1'ini kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus?

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek