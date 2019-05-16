Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır, bu zamana kadar Galatasaray maçlarında 49 kez düdük çalarken sarı kırmızılılar Çakır yönetiminde 24 kez kazandı, 12 kez berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 13 mağlubiyet yaşadı. Başakşehir ise Çakır yönetiminde 29 maça çıkarken 14 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Başakşehir bu maçlardan 8 kez mağlup ayrıldı. Haftanın diğer kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Beşiktaş maçına da Fırat Aydınus atandı. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde iç sahada son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; Galatasaray - Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftanın diğer kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Beşiktaş maçına da Fırat Aydınus atandı.
ÇAKIR'IN G.SARAY VE BAŞAKŞEHİR KARNESİ...
Cüneyt Çakır yönetimindeki Galatasaray;
Maç: 49
Galibiyet: 24
Beraberlik: 12
Mağlubiyet: 13
Cüneyt Çakır yönetimindeki Başakşehir;
Maç: 29
Galibiyet: 14
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 8
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
BEŞİKTAŞ İÇİN FIRAT AYDINUS DETAYI...
Fırat Aydınus, 1 Mart 2018'de 3 kırmızı kartın çıktığı ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez siyah beyazlıların iç saha maçını yönetecek. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde iç sahada son 6 maçın 1'ini kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
17 Mayıs Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus?
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
- 16.05.2019
- Güncelleme: 16.05.2019 15:07
-
PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
-
‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
-
Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.