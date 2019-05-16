Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu unutup, gelecek sezon yeniden zirveye oynamak isteyen Fenerbahçe, transferde harekete geçti. Öncelikle gol sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 4 transfer için düğmeye bastı...
16 Mayıs 2019 Perşembe 13:06
Güncelleme: 16.05.2019 13:06
Fenerbahçe bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado'dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani'den beklediğini alamadı.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da çokça yakındığı 'Üretkenlik' sorunu, en öncelikli olan konu.
Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.
VISCA'DA SIKI PAZARLIK
Son yıllarda Süper Lig'e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler'in kıskacında.