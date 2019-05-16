Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu unutup, gelecek sezon yeniden zirveye oynamak isteyen Fenerbahçe, transferde harekete geçti. Öncelikle gol sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 4 transfer için düğmeye bastı...
16 Mayıs 2019 Perşembe 13:06 Güncelleme: 16.05.2019 13:06
Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

Fenerbahçe bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak.

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Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado'dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani'den beklediğini alamadı.

Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da çokça yakındığı 'Üretkenlik' sorunu, en öncelikli olan konu.

Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.

Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4 transfer!

VISCA'DA SIKI PAZARLIK

Son yıllarda Süper Lig'e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler'in kıskacında.

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