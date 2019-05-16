4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş, son iki yıldır yürüttüğü "başarıya aç ve düşük maliyetli futbolcu" politikasından vazgeçmiyor. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Almanya 4. Ligi'nde forma giyen yetenekli futbolcuyu transfer etmek üzere...

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:50 Güncelleme: 16.05.2019 14:03
4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi... Siyah beyazlılar peş peşe 4 bomba birden patlacak. İşte o isimler:

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4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Yönetimin ilk hedefi Almanya 4. Ligi takımlarından Optik Rathenow'un 20 yaşındaki sol beki Oğuzhan Matur.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Oğuzhan'ın düşük bir maliyete alınması bekleniyor.

4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden...

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4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Evkur Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ertaç Özbir.

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