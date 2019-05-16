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4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş, son iki yıldır yürüttüğü "başarıya aç ve düşük maliyetli futbolcu" politikasından vazgeçmiyor. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Almanya 4. Ligi'nde forma giyen yetenekli futbolcuyu transfer etmek üzere...
16 Mayıs 2019 Perşembe 13:50 Güncelleme: 16.05.2019 14:03
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Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden...
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