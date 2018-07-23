Adanaspor'da 3 transfer birden
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'da 3 birden

    <a href="/index/adanaspor?id=d3abae23-83c7-40ca-867f-319d0e5947e5" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'da 3 <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> birden

    1. Lig ekiplerinden , , ve Veli Kızılkaya’yı kadrosuna kattı.

    Turuncu-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonu öncesi çalışmaları kapsamında geçen sezon Büyükşehir Erzurumspor forması giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık, Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu ile 3 ve Kastamonuspor 1966'da forma giyen defans oyuncusu Veli Kızılya ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 23.7.2018 17:37
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