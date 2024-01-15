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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferi böyle duyurdu!

Son dakika transfer haberleri... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tunuslu futbolcu Motez Nourani'yi kadrolarına kattığını açıkladı. Kulüp de resmi siteden duyuruyu yaptı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:31
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferi böyle duyurdu!

Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Tunuslu futbolcu Motez Nourani'yi renklerine bağladı.

Sol kanatta forma giyen Nourani, Tunus takımlarından US Tataouine'de oynuyordu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Tunuslu futbolcu Nourani ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

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