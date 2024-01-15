Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferi böyle duyurdu!

Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Tunuslu futbolcu Motez Nourani'yi renklerine bağladı.
Sol kanatta forma giyen Nourani, Tunus takımlarından US Tataouine'de oynuyordu.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Tunuslu futbolcu Nourani ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
🆕 Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/OcViCcCw9p— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2024