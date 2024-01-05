Sancak’tan Niang’a dekont

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ücretini alamadığını iddia eden M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri sosyal medyadan paylaştı. Niang, Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

UĞURLAR OLA!

Başkan Sancak ise sosyal medyadan Senegalli golcüye yanıt vererek, "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı. Bu gelişmeler üzerine Sancak, dün Niang'a yapılan ödemeleri gösteren bir tabloyu sosyal medyadan paylaştı.