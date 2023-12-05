Kluivert gitti!

Adana Demirspor'da şok bir gelişme yaşandı. Evindeki ilk yenilgisini Yılport Samsun por'dan alan Adana ekibinde, Patrick Kluivert'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Son 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden 47 yaşındaki teknik adam, 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 yenilgi aldı. Sezon başında Montella'nın yerine Adana Demirspor'un başına geçen Patrick Kluivert, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada görevden ayrılan 15'inci teknik direktör oldu.

YALAN HABERLER UÇUŞUYOR

Başkan Murat Sancak da daha Kluivert'ın ayrılığı resmiyet kazanmadan ortaya atılan teknik direktör adaylarından Burak Yılmaz'la ilgili iddiaları jet bir şekilde yalanladı. İtalyan gazeteci Schira da Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Yılmaz'la sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" ifadelerini kullandı. Murat Sancak'ın bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması da dikkat çekti.