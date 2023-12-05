Haberler Adana Demirspor Kluivert gitti!

Kluivert gitti!

Evinde ilk yenilgiyi Samsun’dan alan, G.Saray deplasmanına çıkacak Demir’de Kluivert gönderildi. Başkan Murat Sancak da Burak Yılmaz iddialarını yalanladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kluivert gitti!

Adana Demirspor'da şok bir gelişme yaşandı. Evindeki ilk yenilgisini Yılport Samsun por'dan alan Adana ekibinde, Patrick Kluivert'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Son 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden 47 yaşındaki teknik adam, 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 yenilgi aldı. Sezon başında Montella'nın yerine Adana Demirspor'un başına geçen Patrick Kluivert, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada görevden ayrılan 15'inci teknik direktör oldu.

YALAN HABERLER UÇUŞUYOR

Başkan Murat Sancak da daha Kluivert'ın ayrılığı resmiyet kazanmadan ortaya atılan teknik direktör adaylarından Burak Yılmaz'la ilgili iddiaları jet bir şekilde yalanladı. İtalyan gazeteci Schira da Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Yılmaz'la sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" ifadelerini kullandı. Murat Sancak'ın bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması da dikkat çekti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! 15. hafta öncesi zirvede büyük kapışma: İşte Süper Lig gol krallığı listesi…
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı...
O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor'da Kluivert dönemi sona erdi!
Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz hamlesi!
ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:48
F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! 00:24
Daha Eski
G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! 00:14
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! 23:59
"F.Bahçe hak etti!" "F.Bahçe hak etti!" 23:55
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 23:55
Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor 23:55
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 23:55