Haberler Adana Demirspor Seri zamanı

Seri zamanı

Üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan mavi-şimşekler, Samsun ekibini yenerek galibiyet serisi başlatmak amacında. Patrick Kluivert, ilk yarıda kalan 6 maçta kayıp istemiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Seri zamanı

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Adana Demirspor, Kayseri'den beraberlikle dönüp deplasmandaki galibiyet hasretini yine sonlandıramadı. Düşmeme mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u ağırlayacak mavi-şimşekler, tüm planını galibiyet üzerine kurdu. Ligdeki 3 maçlık beraberlik serisine son verip yeni bir seri başlatmak isteyen Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert de çok iddialı. Hollandalı çalıştırıcı, ilk devrede kalan 6 maçta futbolcularından kayıp istemezken, tarihi bir seriye imza atmaları konusunda takımını motive etmeye çalışıyor.

HEDEF MAÇI SAMSUNSPOR

Kayserispor karşısına 4 eksikle çıkan Adana Demirspor, Balotelli dışında Stambouli, Svensson ve Belhanda'nın dönmesiyle Samsunspor karşısına tam kadroya yakın çıkacak. Kluivert de oyuncularından ilk devreyi üst sıralarda bitirmek için Samsunspor maçını hedef olarak gösterdi. Başarılı teknik adam, "Samsunspor engelini kayıpsız geçip, Galatasaray karşısına moralli çıkmalıyız. Kalan 6 maçı da kazanacak gücümüz var. Büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak elimizden gelenin fazlasını yapıp, tarihi bir sezona imza atalım" sözleriyle takımını zorlu maça hazırlıyor.

Adana Demirspor, sahasında 6 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Adana Demirspor'un 2 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Yılport Samsunspor maçının biletleri dün satışa çıktı. Mavi-lacivertli taraftarlar, fiyatları 545 ila 153 TL arasında değişen biletlere yoğun bir ilgi gösterirken, gişeden alım yapılması halinde kadın, öğrenci ve en - gelli taraftarlara yüzde 25 indirim uygulanacağı duyuruldu.

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