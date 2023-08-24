Adana Demirspor Belçika'da zafer peşinde! İşte Kluivert'in Genk maçı 11'i

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve aldığı flaş sonuçlarla ülkemizi sevince boğan temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak tarihi karşılaşmayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek. Zorlu karşılaşma, TV 8,5 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Genk'e giden kafilede başkan Murat Sancak ile bazı yöneticiler de yer aldı. Kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.

RÖVANŞ MAÇI 31 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan mavi-lacivertliler, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i flaş skorlarla kupanın dışına iterek play-off turuna yükselme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan Adana temsilcisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde boy gösterdiği 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genk'le rövanş mücadelesi 31 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilecek ve tur atlayan taraf UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak.

İŞTE GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Kayembe, Ouattara, Hrosovsky, El Khannouss, Paintsil, Fadera, Sor

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Dorukhan, Stambaoli, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Akintola, Niang