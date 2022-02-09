Son dakika transfer haberleri: Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu!

Adana Demirspor transferin son dakikalarında Loic Remy'yi kadrosuna kattı. Mavi Lacivertliler, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ile anlaşma sağladı ve oyuncunun lisansını çıkardı.

Kariyerinde Olympique Lyon, Lens, Nice, Olympique Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getefa, Lille ve Çaykur Rizespor takımları bulunan 35 yaşındaki Fransız santrfor, sezonun ilk yarısında Rizespor'da 9 maçta görev aldı.

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Adana Demirspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Remy, Fransa Milli Takımı formasıyla 31 karşılaşmada görev alıp 7 gole imzasını atmıştı.

Daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Ç. Rizespor formalarını giymiş tecrübeli futbolcu Loic Remy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz. pic.twitter.com/r3E4e19Nuj