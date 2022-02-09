Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberleri: Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri: Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Fransız forvet oyuncusu Loic Remy, ara transferin son gününde Adana Demirspor'a katıldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 08:48
Son dakika transfer haberleri: Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu!

Adana Demirspor transferin son dakikalarında Loic Remy'yi kadrosuna kattı. Mavi Lacivertliler, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ile anlaşma sağladı ve oyuncunun lisansını çıkardı.

Kariyerinde Olympique Lyon, Lens, Nice, Olympique Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getefa, Lille ve Çaykur Rizespor takımları bulunan 35 yaşındaki Fransız santrfor, sezonun ilk yarısında Rizespor'da 9 maçta görev aldı.

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Adana Demirspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Remy, Fransa Milli Takımı formasıyla 31 karşılaşmada görev alıp 7 gole imzasını atmıştı.

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