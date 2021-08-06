Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Taha Akgül, bronz madalya kazandı. milli sporcumuz bronz madalya müsabakasında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek olimpiyat 3'üncüsü oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 14:25 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 14:34
Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

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