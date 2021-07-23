Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'na Ege'den 21 sporcu katılacak

Artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, yüzmede Emre Sakçı, yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, Urlalı Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayacak Rüzgar sörfünde Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz olimpiyatta ülkemiz adına yarışacak. Kadın voleybol takımımızda Cansu Özbay da yer alacak. Çekiç atmada Özkan Baltacı, gülle atmada Emel Dereli, karatede Dilara Bozan olimpiyat heyecanı yaşayacak. Güreşte Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu için güreşecek.
EGELİ İSİMLER MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK!
Olimpiyatlarda Egeli isimler madalya için mindere çıkacak. Fethiyeli Süleyman Atlı, Denizlili Süleyman Karadeniz, Akhisarlı Kerem Kamal ve Balıkesirli Yasemin Adar, madalya umutlarımız olacak.