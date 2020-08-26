Tidjani, Menemen'de

Menemenspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Anaane Tidjani'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki Beninli yıldız 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca forvet ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Menemenspor'a 2 yıllık imza atan Tidjani mutlu olduğunu söyledi.