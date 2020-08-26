Tidjani, Menemen'de - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Tidjani Menemen'de

, Menemen'de

Tidjani, Menemen'de

'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Anaane 'yi renklerine bağladı.

'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Anaane 'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki Beninli yıldız 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca forvet ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Menemenspor'a 2 yıllık imza atan Tidjani mutlu olduğunu söyledi.

  1. 26.8.2020
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