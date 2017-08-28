 Bayram yaklaşıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Bayram yaklaşıyor

    Bayram yaklaşıyor

    Başkan Muharrem Usta; , Sosa ve için bu hafta Avrupa seferine çıkıyor. Usta, 10 numara sorununu kökten çözmeye kararlı.

    'da transfer haftası... Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'dan sonra süren transferdeki sessizliğini bu hafta bozmayı amaçlıyor. Öncelikle '10 numara' transferini bitirmek isteyen Trabzonspor, bir taraftan Tottenham'ın Fransız yıldızı için girişimlerini yoğunlaştırırken, diğer taraftan Milan'dan Sosa ile W.Bremen'den için temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Başkan Muharrem Usta öncelikle Sissoko ve Junuzovic'ten birini bitirmek istiyor.

    MİLLİ ARADA HAREKAT
    Bu ikiliden birinin yanında Sosa'yı da mali şartlar uyması halinde transfer etmek isteyen Trabzonspor, bu üç oyuncudan en az ikisini bitirmeyi amaçlıyor. Başkan Usta'nın Sissoko olmazsa Junuzovic'i almak istediği, bu hafta önce İngiltere'ye ardından Almanya'ya giderek iki futbolcu ve kulüpleri ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Sissoko'nun kiralanması yönünde Tottenham'ın ikna olduğu, Junuzovic konusunda eşinin özel isteklerinin sıkıntı oluşturduğu belirtildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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