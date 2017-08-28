Bayram yaklaşıyor
Başkan Muharrem Usta; Sissoko, Sosa ve Junuzovic için bu hafta Avrupa seferine çıkıyor. Usta, 10 numara sorununu kökten çözmeye kararlı.
MİLLİ ARADA HAREKAT
Bu ikiliden birinin yanında Sosa'yı da mali şartlar uyması halinde transfer etmek isteyen Trabzonspor, bu üç oyuncudan en az ikisini bitirmeyi amaçlıyor. Başkan Usta'nın Sissoko olmazsa Junuzovic'i almak istediği, bu hafta önce İngiltere'ye ardından Almanya'ya giderek iki futbolcu ve kulüpleri ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Sissoko'nun kiralanması yönünde Tottenham'ın ikna olduğu, Junuzovic konusunda eşinin özel isteklerinin sıkıntı oluşturduğu belirtildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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