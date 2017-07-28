Şovun adı Türkiye
Ay-yıldızlı ekibimiz, dün İşitme Engeliller Oyunları’na damga vurdu. Yarı finalde Çizme’yle karşılaşan Milli Takım, baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı 4-0 gibi farklı skorla kazandı, adını finale yazdırdı.
ADIM ADIM ZAFERE
Oyunlardaki ilk karşılaşmasında Brezilya'ya boyun eğen A Milli Futbol Takımımız, daha sonra grupta karşılaştığı Suudi Arabistan, Mısır ve Venezuela'yı devirdi. Çeyrek finalde İran'ı da mağlup eden Türkiye, son olarak dünkü İtalya zaferiyle altın madalyaya bir adım yaklaştı. Milli Takım, pazar günü Canik 19 Mayıs Stadı'nda Mısır-Ukrayna galibiyle finalde karşılaşacak.
ALTIN ADAM YASİN SÜZEN
Oyunlarda dün zirveye çıkan sporcumuz Yasin Süzen'di. 400 metre finalinde piste çıkan milli atlet, 47.03'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yasin bu derecesiyle ABD'li Wendell Gaskin'in 47.09 ile 24 yıldır elinde tuttuğu oyunlar rekorukunu da kırdı. Yarışta Japon Maki Yamada 48.10 ile ikinci, Ukraynalı Dmytro Rudenko da 48.25'likle 3. oldu.
TENİSTE BRONZ TESELLİ
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda dün tenisçilerimiz öne çıktı. Kadınlarda Tutem Banguoğlu-Asuman Şakı çifti, 3. oldu. Hintli Parul Gupta-Madju Jaiswal ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu arada Türkiye, bu oyunlarda ilk kez teniste madalya sevinci yaşadı.
FİLEDE FİNAL A SPOR'DA
Erkek Voleybol Milli Takımımız için Samsun'da bugün tarihi maç oynanacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna ile finalde kozlarını paylaşacak. Altın madalyayı hedefleyen Türkiye'nin bu zorlu karşılaşması saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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