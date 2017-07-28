Şovun adı Türkiye

Ay-yıldızlı ekibimiz, dün İşitme Engeliller Oyunları’na damga vurdu. Yarı finalde Çizme’yle karşılaşan Milli Takım, baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı 4-0 gibi farklı skorla kazandı, adını finale yazdırdı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güne damgasını vuran Futbol Milli Takımımız'dı. Yarı finalde İtalya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine şans tanımadı. Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Milli Takım, sahadan 4-0'lık zaferle ayrıldı, adını finale yazdırdı. Orhan Aydeniz ile 39. dakikada öne geçen Türkiye, 69'da Hüseyin Er, 81'de Eşref Metin Su, 85'te de Murat Şimşek'le skoru belirledi.



ADIM ADIM ZAFERE

Oyunlardaki ilk karşılaşmasında Brezilya'ya boyun eğen A Milli Futbol Takımımız, daha sonra grupta karşılaştığı Suudi Arabistan, Mısır ve Venezuela'yı devirdi. Çeyrek finalde İran'ı da mağlup eden Türkiye, son olarak dünkü İtalya zaferiyle altın madalyaya bir adım yaklaştı. Milli Takım, pazar günü Canik 19 Mayıs Stadı'nda Mısır-Ukrayna galibiyle finalde karşılaşacak.



ALTIN ADAM YASİN SÜZEN

Oyunlarda dün zirveye çıkan sporcumuz Yasin Süzen'di. 400 metre finalinde piste çıkan milli atlet, 47.03'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yasin bu derecesiyle ABD'li Wendell Gaskin'in 47.09 ile 24 yıldır elinde tuttuğu oyunlar rekorukunu da kırdı. Yarışta Japon Maki Yamada 48.10 ile ikinci, Ukraynalı Dmytro Rudenko da 48.25'likle 3. oldu.



TENİSTE BRONZ TESELLİ

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda dün tenisçilerimiz öne çıktı. Kadınlarda Tutem Banguoğlu-Asuman Şakı çifti, 3. oldu. Hintli Parul Gupta-Madju Jaiswal ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu arada Türkiye, bu oyunlarda ilk kez teniste madalya sevinci yaşadı.



FİLEDE FİNAL A SPOR'DA

Erkek Voleybol Milli Takımımız için Samsun'da bugün tarihi maç oynanacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna ile finalde kozlarını paylaşacak. Altın madalyayı hedefleyen Türkiye'nin bu zorlu karşılaşması saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.