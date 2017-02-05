 ‘Tuncay Şanlı idol oyuncuydu’ – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    idol oyuncuydu’

    ‘Tuncay Şanlı idol oyuncuydu’

    F.Bahçe'nin efsane ismi , İnstagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

    Unutulmaz futbolcu, eski takım arkadaşları ve için şunları söyledi: "Marco alışma sürecimi atlatmamda çok etkili oldu. Saha dışında da hep destekledi. Tuncay idol oyuncuydu. Taraftarı coşturan, hep yanımızda olan bir kaptandı. Şu an Sakaryaspor'da. Umarım orada başarılı olur" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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