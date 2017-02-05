‘Tuncay Şanlı idol oyuncuydu’
F.Bahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, İnstagram'dan bir fotoğraf paylaştı.
Unutulmaz futbolcu, eski takım arkadaşları Marco Aurelio ve Tuncay Şanlı için şunları söyledi: "Marco alışma sürecimi atlatmamda çok etkili oldu. Saha dışında da hep destekledi. Tuncay idol oyuncuydu. Taraftarı coşturan, hep yanımızda olan bir kaptandı. Şu an Sakaryaspor'da. Umarım orada başarılı olur" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
‘Tuncay Şanlı idol oyuncuydu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.