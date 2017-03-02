Avrupa aşkına

Antalya’nın hocası, zorlu 90 dakika öncesi futbolcularına bu maçın önemini anlatıyor, “Kazanırsak Avrupa’ya giden yolda büyük bir adım atacağız. Kulüp tarihine de adımızı yazdıracağız” diyor.

Sezonun flaş takımlarından Antalyaspor için varsa yoksa Avrupa... 35 puanla 5. sırada yer alan kırmızı- beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı 23. hafta maçı öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen teknik direktör Rıza Çalımbay da, idmanların dışında yaptığı konuşmalarla öğrencilerini zorlu karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor. İlk 4 için Galatasaray sınavının önemine değinen tecrübeli hoca, şunları söylüyor:



TARAFTARA UMUT SAÇTI

"Kazanırsak Avrupa'ya giden yolda büyük bir adım atacağız. Kulüp tarihine de adımızı yazdıracağız. Aldığımız istikrarlı sonuçlar gelecek haftalar öncesi de yapacaklarımızın teminatı. Bu sezon taraftar, yönetim, futbolcular ve teknik heyet olarak yakaladığımız hava bizi hedeflerimize ulaştıracaktır."



ONLARA DURMAK YASAK

Geçtiğimiz haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Antalya, hız kesmeden G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerinde çalışan kırmızı-beyazlıların dünkü idmanında izinli olan Motta ile sakatlığı bulunan Yekta yer almadı.