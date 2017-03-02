Avrupa aşkına
Antalya’nın hocası, zorlu 90 dakika öncesi futbolcularına bu maçın önemini anlatıyor, “Kazanırsak Avrupa’ya giden yolda büyük bir adım atacağız. Kulüp tarihine de adımızı yazdıracağız” diyor.
Sezonun flaş takımlarından Antalyaspor için varsa yoksa Avrupa... 35 puanla 5. sırada yer alan kırmızı- beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı 23. hafta maçı öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen teknik direktör Rıza Çalımbay da, idmanların dışında yaptığı konuşmalarla öğrencilerini zorlu karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor. İlk 4 için Galatasaray sınavının önemine değinen tecrübeli hoca, şunları söylüyor:
TARAFTARA UMUT SAÇTI
"Kazanırsak Avrupa'ya giden yolda büyük bir adım atacağız. Kulüp tarihine de adımızı yazdıracağız. Aldığımız istikrarlı sonuçlar gelecek haftalar öncesi de yapacaklarımızın teminatı. Bu sezon taraftar, yönetim, futbolcular ve teknik heyet olarak yakaladığımız hava bizi hedeflerimize ulaştıracaktır."
ONLARA DURMAK YASAK
Geçtiğimiz haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Antalya, hız kesmeden G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerinde çalışan kırmızı-beyazlıların dünkü idmanında izinli olan Motta ile sakatlığı bulunan Yekta yer almadı.
TARAFTARA UMUT SAÇTI
"Kazanırsak Avrupa'ya giden yolda büyük bir adım atacağız. Kulüp tarihine de adımızı yazdıracağız. Aldığımız istikrarlı sonuçlar gelecek haftalar öncesi de yapacaklarımızın teminatı. Bu sezon taraftar, yönetim, futbolcular ve teknik heyet olarak yakaladığımız hava bizi hedeflerimize ulaştıracaktır."
ONLARA DURMAK YASAK
Geçtiğimiz haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Antalya, hız kesmeden G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerinde çalışan kırmızı-beyazlıların dünkü idmanında izinli olan Motta ile sakatlığı bulunan Yekta yer almadı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.