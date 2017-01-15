 ‘4 kez korkak demiş!’ – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘4 kez korkak demiş!’

    ‘4 kez korkak demiş!’
    Konyaspor'un yıldız ismi Ömer Ali Şahiner, 'nın atılmasıyla ilgili maç sonu, "4 defa 'korkak' dediği için atılmış. 'Basit bir karttı' 3 defa demak serbest, 4'üncüsü mü sorun oldu?" çıkışında bulundu. Ömer Ali, maç için de, "İyi oynadığımız maçı kaybettik. Fırsatları harcadık" dedi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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