Vestel’den belgesel

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Türkiye'de spor sponsorlukları alanında öncü rol üstlenen Vestel, ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nun eşsiz yolculuğunu anlatan belgeselin lansmanını yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel çekilen 'AYSU' belgeseli, Bodrum'dan başlayıp azim ve tutkuyla suya adanan bir başarı hikayesini anlatıyor.