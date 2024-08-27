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Kıtalar birleşti

5 kıtadan 2800’ü aşkın yüzünün katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışını kadınlarda Talya Erdoğan, erkelerde ise Atakan Ercan kazandı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Kıtalar birleşti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli açık su yüzme yarışlarından olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı pazar günü 36'ncı kez gerçekleşti. Bin 976'sı erkek, 869'u kadın olmak üzere 2 bin 836 yüzücü, İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç attı. Asya'dan Avrupa'ya geçen yüzücüler, büyük bir heyecan yaşadı. Kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan 46.57'lik derecesiyle ile birinci olurken, erkekler genel klasmanda ise 45.27'lik derecesi ile Atakan Ercan birinciliği elde etti. Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, yarışla ilgili olarak, "Tüm yüzücüleri tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın gözünün çevrildiği bu önemli yarışta mücadele eden tüm yüzücüleri kutluyorum" dedi.

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