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Yeni Malatyaspor resmen açıkladı! Adem Büyük hem futbolcu hem futbol sorumlusu

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Takımın deneyimli ismi Adem Büyük'e çifte görev geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Büyük'ün, bundan sonraki kariyerine hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak devam edeceği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 18:48
Yeni Malatyaspor resmen açıkladı! Adem Büyük hem futbolcu hem futbol sorumlusu

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Adem Büyük'ün futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan duyuruda Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olacağı aktarıldı. Yeni Malatyaspor'da daha önce teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

İşte Malatyaspor'un açıklaması:
"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."

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