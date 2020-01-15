Son dakika: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Btc Türk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Sarı siyahlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada; "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Doğu Anadolu ekibi ile 24 maça çıkarken 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş, 23 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi Sivasspor mücadeleyi 4-0 kazanarak tur kapısını aralamıştı.
Btc Türk Yeni Malatyaspor'da flaş bir olay yaşandı. Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Doğu Anadolu ekibinin yaptığı resmi açıklamada; "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." denildi.
SERGEN YALÇIN: KARAR ŞAŞIRDIK
Sergen Yalçın yaptığı ilk açıklamada, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.
SERGEN YALÇIN'IN MALATYASPOR KARİYERİ
47 yaşındaki Sergen Yalçın, sezon başında göreve geldiği sarı siyahlı takımla ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada bitirdi. Genç teknik adam yönetiminde 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgilik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakiplere kaleye 38 gol yollarken, kalesinde 30 gol gördü.
Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor kariyerinde Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Teknik adamlık kariyerine 2013-2014 sezonun Kasım ayında Gaziantepspor ile başlayan Sergen Yalçın, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 18:02
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Son dakika: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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