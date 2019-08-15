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15 Ağustos 2019, Perşembe
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CANLI | Yeni Malatyaspor-Partizan

temsilcilerimizden , 3. eleme maçında ekiplerinden Partizan ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem yönetiyor. Karşılaşmayı FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

, 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşıyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Partizan maç Spor'dan canlı yayınlanıyor. Müsabakayı İngiliz hakem yönetiyor.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, , ; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq.

EN AZ 3 FARK

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 20:16
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