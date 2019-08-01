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Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'a Slovenya'da büyük terbiyesizlik!
UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya ligi ekiplerinden Olimpija ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor, 2-2'nin rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek turu atladığı maçtan sonra konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, ''Kalecimiz Farnolle'e burada ırkçılık yapıldı. Şuan soyunma odasında ağlıyor.'' açıklamasını yaptı. Maçtan sonra Malatyaspor kalecisi Farnolle uğradığı saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte Sergen Yalçın ve Farnolle'nin açıklamalarından satır başları...
1 Ağustos 2019 Perşembe 23:43
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Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor'dan büyük bir başarı geldi.
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Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Olimpija'yı 2-2'nin rövanşında 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Tur atlamanın sevincini yaşayan Yeni Malatyaspor, Slovenya'da talihsiz bir olayla karşılaştı.
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'un kalecisi Farnolle Slovenya'da ırkçı saldırıya uğradı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı;
"Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun şeyi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık.