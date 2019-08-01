Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'a Slovenya'da büyük terbiyesizlik!

Konu ile ilgili açıklama yapan Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı;



"Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor.

Maymun şeyi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık.