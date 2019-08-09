Bir umut var
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan’a 3-1 yenildi Bir şutu direkten dönen ekibimizin golünü Chebake attı, umutlar Malatya’ya kaldı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaştı. Belgrad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi taraf 3-1 kazandı. Mücadeleye tutuk başlayan Malatyaspor, henüz 4. dakikada Sadiq Umar'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarıda rakibi karşısında fazla etkili olamayan temsilcimiz, ikinci yarıda teknik direktör Sergen Yalçın'ın değişiklikleriyle daha etkili oldu. 58'de gelişen bir atakta sonradan oyuna giren Gökhan Töre'nin bir şutu direkten döndü. TEMSİLCİMİZ Malatyaspor'un rakip kalede etkili olduğumuz anlardan birinde, 67'de kontratağa kalkan Partizan, Takuma Asano ile 2-0'ı buldu. 83'te Gökhan Töre'nin ortasında Chebake'nin kafa vuruşuyla 2-1'i bulan Yeni Malatyaspor, tur için hayli umutlandı. Ancak 90'da golü atan Chebake ceza sahasında topa elle dokundu. Kazanılan penaltıyı Soumah gole çevirdi ve maç 3-1 bitti. Malatya, 15 Ağustos'taki rövanşı 2-0 kazanırsa turu geçebilecek.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2. eleme turu rövanş maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla oynadıkları karşılaşmaya göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat Yıldırım'ı yedeğe çeken Yalçın, yerine Chaalali'yi oynattı. Bu arada, Tunuslu Chaalali de ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor'un formasını giydi. Ancak tecrübeli futbolcu, 71'de yerini Murat Yıldırım'a bıraktı.
YALÇIN: BU SKOR TELAFİ EDİLEBİLİR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz bizden çok daha iyi oynadı. İstediklerimi çok yapamadık. Rakip bizi baskı altına aldı. Özellikle ikinci yarıdaki savunma anlayışımız çok kötüydü. Malatya'da bir maç daha var. Bunu da hatırlatmak isterim" dedi. İkinci maçta turu geçmek için her şeyi yapacaklarını dile getiren Yalçın, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir skor aldık ama telafisi olmayan bir skor değil. Umarım ikinci maç bizim istediğimiz gibi geçer ve Partizan'ı eleriz" diyerek sözlerini tamamladı.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2. eleme turu rövanş maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla oynadıkları karşılaşmaya göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat Yıldırım'ı yedeğe çeken Yalçın, yerine Chaalali'yi oynattı. Bu arada, Tunuslu Chaalali de ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor'un formasını giydi. Ancak tecrübeli futbolcu, 71'de yerini Murat Yıldırım'a bıraktı.
YALÇIN: BU SKOR TELAFİ EDİLEBİLİR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz bizden çok daha iyi oynadı. İstediklerimi çok yapamadık. Rakip bizi baskı altına aldı. Özellikle ikinci yarıdaki savunma anlayışımız çok kötüydü. Malatya'da bir maç daha var. Bunu da hatırlatmak isterim" dedi. İkinci maçta turu geçmek için her şeyi yapacaklarını dile getiren Yalçın, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir skor aldık ama telafisi olmayan bir skor değil. Umarım ikinci maç bizim istediğimiz gibi geçer ve Partizan'ı eleriz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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