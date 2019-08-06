Malatyaspor’a güzel kura
Avrupa? Ligi'nde Olimpija'yı eleyen Yeni Malatyaspor 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. Temsilcimizin Partizan'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi.
Avrupa Ligi'nde Olimpija'yı eleyen Yeni Malatyaspor 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. Temsilcimizin Partizan'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi. Yeni Malatyaspor, Sırp temsilcisini saf dışı bırakırsa gruplara kalmak için Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle maçlara çıkacak. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona hazır bir görüntü sergileyen Malatyaspor'un hedefi Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak.
PORTO YA DA KRASNODAR
Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Başakşehir'in rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi Olympiakos'u elerse playoff'ta Krasnodar-Porto galibiyle eşleşecek.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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