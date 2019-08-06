Malatyaspor’a güzel kura

Avrupa Ligi'nde Olimpija'yı eleyen Yeni Malatyaspor 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. Temsilcimizin Partizan'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi. Yeni Malatyaspor, Sırp temsilcisini saf dışı bırakırsa gruplara kalmak için Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle maçlara çıkacak. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona hazır bir görüntü sergileyen Malatyaspor'un hedefi Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak.

PORTO YA DA KRASNODAR

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Başakşehir'in rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi Olympiakos'u elerse playoff'ta Krasnodar-Porto galibiyle eşleşecek.