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06 Ağustos 2019, Salı
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Malatyaspor’a güzel kura

Malatyaspor’a güzel kura

Avrupa? Ligi'nde Olimpija'yı eleyen 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. 'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi.

'nde Olimpija'yı eleyen 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. 'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi. Yeni Malatyaspor, Sırp temsilcisini saf dışı bırakırsa gruplara kalmak için Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle maçlara çıkacak. yönetiminde yeni sezona hazır bir görüntü sergileyen Malatyaspor'un hedefi Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak.

PORTO YA DA KRASNODAR
Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 'in rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi 'u elerse playoff'ta Krasnodar-Porto galibiyle eşleşecek.

  1. 6.8.2019
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