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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor’da kampın gözdesi

    Malatyaspor’da kampın gözdesi <a href="/index/berk-yildiz?id=c35140b6-aa36-4233-9932-901f1d60ff8c" class="" rel="tag">Berk Yıldız</a>

    Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenmanlardaki performansıyla yeni transfer ’ın Antalya kampının gözdesi olduğu belirtildi.

    Ligin ikinci yarısında Antalya Belek'te hazırlanan sarı-kırmızılılarda, TFF 1. Lig ekibi 'dan transfer edilen genç futbolcu 'ın antrenmanlardaki çalışkanlığıyla hocası 'un gözüne girmeyi başardığı bildirildi.

    Yüksek teknik kapasitesi ve top hakimiyetiyle, iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki forma rekabetini kızıştırdığı ifade edildi.
    Teknik Direktör 'un 'dan da öğrencisi olan Berk'in arkadaşlarıyla uyum sürecini kısa sürede atlattığı ifade edilirken, takımın oyun yapısı ve sistemine de ayak uydurduğu belirtiliyor.

    , ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 447 dakikada mücadele etmişti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:38
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