Malatyaspor’da kampın gözdesi Berk Yıldız
Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenmanlardaki performansıyla yeni transfer Berk Yıldız’ın Antalya kampının gözdesi olduğu belirtildi.
Yüksek teknik kapasitesi ve top hakimiyetiyle, iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki forma rekabetini kızıştırdığı ifade edildi.
Teknik Direktör Erol Bulut'un Elazığspor'dan da öğrencisi olan Berk'in arkadaşlarıyla uyum sürecini kısa sürede atlattığı ifade edilirken, takımın oyun yapısı ve sistemine de ayak uydurduğu belirtiliyor.
Berk Yıldız, ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 447 dakikada mücadele etmişti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Malatyaspor’da kampın gözdesi Berk Yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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