B.B.Erzurumspor, Erman Bulucu ile anlaştı
B.B.Erzurumspor, Elazığspor’da forma giyen stoper Erman Bulucu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Barlak, başarılı futbolcunun Antalya'da düzenlenen kampa katıldığı belirtti. Metin Barlak, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğüne de vurgu yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:52
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
B.B.Erzurumspor, Erman Bulucu ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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