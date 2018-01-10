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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    B.B.Erzurumspor, ile anlaştı

    B.B.Erzurumspor, Erman Bulucu ile anlaştı

    B.B.Erzurumspor, ’da forma giyen stoper ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    TFF 1. Ligde ikinci yarıya zirve hedefi ile hazırlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir ismi kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulübün basın sözcüsü Metin Barlak, 'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    Barlak, başarılı futbolcunun Antalya'da düzenlenen kampa katıldığı belirtti. Metin Barlak, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğüne de vurgu yaptı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:52
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