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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan Dimov'a geri dön çağrısı

    Manisaspor'dan Dimov'a geri dön çağrısı

    1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical 'da alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden Daniel Dimov'a yönetimden geri dön çağrısı yapıldı.

    Yaşadığı maddi kriz yüzünden Iyayi Atiemwen, Zahit Fındık, Axel Meye ve Emrullah Şalk gibi futbolcularını kaybeden siyah-beyazlılar kaynak arayışlarına başlarken, yöneticilerin Bulgar stopere ödeme yapma sözü verdiği öğrenildi. Şu an hiçbir kulübe imza atmayan Dimov'u yeniden takımda görmek isteyen Başkan Abdullah Mergen'in hafta sonuna kadar tecrübeli futbolcuyla anlaşma yapacağı iddia edildi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:47
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