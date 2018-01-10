Manisaspor'dan Dimov'a geri dön çağrısı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden Daniel Dimov'a yönetimden geri dön çağrısı yapıldı.
Yaşadığı maddi kriz yüzünden Iyayi Atiemwen, Zahit Fındık, Axel Meye ve Emrullah Şalk gibi futbolcularını kaybeden siyah-beyazlılar kaynak arayışlarına başlarken, yöneticilerin Bulgar stopere ödeme yapma sözü verdiği öğrenildi. Şu an hiçbir kulübe imza atmayan Dimov'u yeniden takımda görmek isteyen Başkan Abdullah Mergen'in hafta sonuna kadar tecrübeli futbolcuyla anlaşma yapacağı iddia edildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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