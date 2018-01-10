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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    : Umarım 'de son röportajım olur!

    Berke Özer: Umarım Türkiye'de son röportajım olur!

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç file bekçisi hakkında çıkan söylentilere dair açıklamalarda bulundu.

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç file bekçisi , BeIN Sports Haber'e konuştu ve kendisine gelen teklifler ile ilgili açıklamalar yaptı.

    İşte o sözler...

    , , 'nin radarında olan Berke Özer, "Çok güzel bir şey bazen haberleri görünce 5 sene öncesi aklıma geliyor. Yurtdışı çok farklı duygu. , , Serie A olur önemli olan gitmek" dedi. Bir sonraki röportajın nerede olmasını istersin? sorusuna ise "İnşallah bu 'deki son röportajımız olur" yanıtını verdi

    YABANCI SINIRI İLE UĞRAŞMAYALIM
    ''Ülkemizde yabancı oyunculara karşı bizim alacağımız paraları alıyorlar diye söylenti var ben Webo'yu ona örnek verdim. Hak eden kazanıyor, gitti mesela, onun yerine şimdi Mossoro oynuyor. Daha iyi kimse o oynuyor. Yabancı sınırı ile uğraşmamamız lazım. Bu bizi geriye itmiyor ki? İyiyseniz transfer olursunuz. ve 'ı örnek almalıyız.'' dedi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:23
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