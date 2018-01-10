Berke Özer: Umarım Türkiye'de son röportajım olur!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç file bekçisi Berke Özer hakkında çıkan söylentilere dair açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç file bekçisi Berke Özer, BeIN Sports Haber'e konuştu ve kendisine gelen teklifler ile ilgili açıklamalar yaptı.
İşte o sözler...
Chelsea, Juventus, Manchester City'nin radarında olan Berke Özer, "Çok güzel bir şey bazen haberleri görünce 5 sene öncesi aklıma geliyor. Yurtdışı çok farklı duygu. Premier Lig, La Liga, Serie A olur önemli olan gitmek" dedi. Bir sonraki röportajın nerede olmasını istersin? sorusuna ise "İnşallah bu Türkiye'deki son röportajımız olur" yanıtını verdi
YABANCI SINIRI İLE UĞRAŞMAYALIM
''Ülkemizde yabancı oyunculara karşı bizim alacağımız paraları alıyorlar diye söylenti var ben Webo'yu ona örnek verdim. Hak eden kazanıyor, Cengiz Ünder gitti mesela, onun yerine şimdi Mossoro oynuyor. Daha iyi kimse o oynuyor. Yabancı sınırı ile uğraşmamamız lazım. Bu bizi geriye itmiyor ki? İyiyseniz transfer olursunuz. Burak Yılmaz ve Arda Turan'ı örnek almalıyız.'' dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:23
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Berke Özer: Umarım Türkiye'de son röportajım olur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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