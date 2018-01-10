Denizlispor'da Hasan tamam
Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk ve Akhisarspor'dan Alperen'i renklerine bağlayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor, Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'la da sözleşme imzaladı.
Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu Antalya kampına katıldı. Başkan Mustafa Üstek, transfer çalışmalarının süreceğini söyledi.
Listelerindeki futbolcularla görüşme halinde olduklarını belirten Üstek, "Devre arası transferlerin çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak için gerekli bütün imkanları zorluyoruz. Kulübümüzde oynamak isteyen birçok futbolcu var. Ancak tek amacımız nokta transferler yapmak. Camiadan sabır istiyoruz" dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
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Fener'e kalite geldi
Toplam 3
Yorum
umut diğer klüpler ciddi takviyeler yapıyor bizde ise her yıl oldugu gibi aziz yıldırım salvoları. Yok ffp, yok takım iyi vs vs.
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Joker Hubocan
Toplam 1
Yorum
paşa Hubocan tam bir stoper sol bekte ersun hoca oynattı ve orası onun yeri değil bunu gördük bence stoperin değişmezi olmalı
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 2
Yorum
Dnz Insallah bir yerde karsilasiriz da gosteririz ona emekliligi. Beşiktaş çin kulübü mü cin kulübümü görür.
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