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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da Hasan tamam

    <a href="/index/denizlispor?id=e23975c0-d175-441d-90c0-43547ae91b76" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da Hasan tamam

    Transfer döneminde 'dan Canberk ve Akhisarspor'dan Alperen'i renklerine bağlayan 1. Lig ekibi , 'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'la da sözleşme imzaladı.

    Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu kampına katıldı. Başkan Mustafa Üstek, transfer çalışmalarının süreceğini söyledi.
    Listelerindeki futbolcularla görüşme halinde olduklarını belirten Üstek, "Devre arası transferlerin çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak için gerekli bütün imkanları zorluyoruz. Kulübümüzde oynamak isteyen birçok futbolcu var. Ancak tek amacımız nokta transferler yapmak. Camiadan sabır istiyoruz" dedi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:26
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