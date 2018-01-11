Varsa yoksa Pote

Transferin hızlı takımlarından Giresunspor, Mickael Pote’den vazgeçmiyor. Karadeniz temsilcisi, Apoel’in 33 yaşındaki golcüsü için tüm şartları zorluyor

SÜPER Lig'i hedefleyen Giresunspor, ikinci yarı öncesi transfer harekatına devam ediyor. Ahmet Şahin, Muhammed Reis ve Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, uzun süredir listesinde olan Mickael Pote'den de vazgeçmiyor. Kıbrıs ekibi Apoel'de forma giyen 33 yaşındaki golcüyle temaslarını sürdüren yeşil-beyazlılar, bu transferde tüm şartları zorluyor.



BAŞKAN BOZBAĞ TAKİPTE

GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Beninli futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmeye çalışıyor. Adana Demir formasıyla 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de gol krallığı yaşayan Pote'nin, Giresun'dan sezon sonuna kadar 350 bin, gelecek yıl için de 750 bin euro istediği belirtiliyor.