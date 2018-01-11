Varsa yoksa Pote
Transferin hızlı takımlarından Giresunspor, Mickael Pote’den vazgeçmiyor. Karadeniz temsilcisi, Apoel’in 33 yaşındaki golcüsü için tüm şartları zorluyor
BAŞKAN BOZBAĞ TAKİPTE
GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Beninli futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmeye çalışıyor. Adana Demir formasıyla 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de gol krallığı yaşayan Pote'nin, Giresun'dan sezon sonuna kadar 350 bin, gelecek yıl için de 750 bin euro istediği belirtiliyor.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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