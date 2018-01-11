;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Varsa yoksa Pote

    Varsa yoksa Pote

    Transferin hızlı takımlarından , ’den vazgeçmiyor. Karadeniz temsilcisi, Apoel’in 33 yaşındaki golcüsü için tüm şartları zorluyor

    SÜPER Lig'i hedefleyen Giresunspor, ikinci yarı öncesi transfer harekatına devam ediyor. Ahmet Şahin, Muhammed Reis ve Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, uzun süredir listesinde olan Mickael Pote'den de vazgeçmiyor. Kıbrıs ekibi Apoel'de forma giyen 33 yaşındaki golcüyle temaslarını sürdüren yeşil-beyazlılar, bu transferde tüm şartları zorluyor.

    BAŞKAN BOZBAĞ TAKİPTE
    GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Beninli futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmeye çalışıyor. Adana Demir formasıyla 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de gol krallığı yaşayan Pote'nin, Giresun'dan sezon sonuna kadar 350 bin, gelecek yıl için de 750 bin euro istediği belirtiliyor.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Varsa yoksa Pote haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN