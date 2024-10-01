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Haberler Yemek Tarifleri

BAZLAMA KEBABI TARİFİ: Bazlama kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Genellikle yoğurt ve salatayla servis edilen bazlama kebabı, özellikle yaz aylarında pikniklerde veya açık havada keyifle tüketilir. Hem doyurucu hem de pratik bir seçenek arayanlar için ideal bir lezzettir. Bu özel lezzet ile ilgili araştırma yapanlar "Bazlama kebabı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:50
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BAZLAMA KEBABI TARİFİ: Bazlama kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Bazlama kebabı, Türk mutfağının lezzetli ve pratik bir yemektir. Genellikle kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan harç, ince bir ekmek olan bazlamanın arasında pişirilir. Bazlama, yumuşak yapısı sayesinde kebabın içindeki malzemeleri güzelce sarar ve lezzetini artırır. Peki, Bazlama kebabı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

BAZLAMA KEBABI MALZEMELERİ

6 adet bazlama

Yarım kg kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet sivri biber

1 kahve fincan sıvıyağ

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BAZLAMA KEBABI YAPILIŞI

  • Tavaya sıvıyağ konur ve et atılır, suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.

  • İnce kıyılmış soğan ve sarımsak eklenir. Soğan şeffaflaşana kadar pişirilir.

  • Tohumları alınmış ve iri doğranmış biber ve 5 dakika sonra kabuklarıyla doğranmış domates bırakılır.

  • Domatesler gevşeyince tuz, karabiber ve kekik ilave edilir, karıştırılır, ateşten alınır.

  • Bazlamalar enine bıçakla koparmadan kesilir. İçine hazırlanan karışım konur.

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