BAZLAMA KEBABI TARİFİ: Bazlama kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Bazlama kebabı, Türk mutfağının lezzetli ve pratik bir yemektir. Genellikle kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan harç, ince bir ekmek olan bazlamanın arasında pişirilir. Bazlama, yumuşak yapısı sayesinde kebabın içindeki malzemeleri güzelce sarar ve lezzetini artırır. Peki, Bazlama kebabı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

BAZLAMA KEBABI MALZEMELERİ

6 adet bazlama

Yarım kg kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet sivri biber

1 kahve fincan sıvıyağ

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BAZLAMA KEBABI YAPILIŞI