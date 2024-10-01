BAZLAMA KEBABI TARİFİ: Bazlama kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Bazlama kebabı, Türk mutfağının lezzetli ve pratik bir yemektir. Genellikle kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan harç, ince bir ekmek olan bazlamanın arasında pişirilir. Bazlama, yumuşak yapısı sayesinde kebabın içindeki malzemeleri güzelce sarar ve lezzetini artırır. Peki, Bazlama kebabı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
BAZLAMA KEBABI MALZEMELERİ
6 adet bazlama
Yarım kg kuzu kuşbaşı
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 adet domates
4 adet sivri biber
1 kahve fincan sıvıyağ
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
BAZLAMA KEBABI YAPILIŞI
- Tavaya sıvıyağ konur ve et atılır, suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.
- İnce kıyılmış soğan ve sarımsak eklenir. Soğan şeffaflaşana kadar pişirilir.
- Tohumları alınmış ve iri doğranmış biber ve 5 dakika sonra kabuklarıyla doğranmış domates bırakılır.
- Domatesler gevşeyince tuz, karabiber ve kekik ilave edilir, karıştırılır, ateşten alınır.
- Bazlamalar enine bıçakla koparmadan kesilir. İçine hazırlanan karışım konur.