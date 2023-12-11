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MİDYE DOLMA TARİFİ | Midye dolma nasıl yapılır? - Midye dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

'Denizden babam çıksa yerim'cilerin en sevdiği lezzetlerden olan, hem yüksek besin değeri hem de damak çatlatan tadıyla deneyenlerin bir daha vazgeçemediği efsane sokak lezzetlerinden midye dolmanıın tarifi araştırılıyor. Peki Midye dolma nasıl yapılır? En güzel tarif için midye dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:08
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MİDYE DOLMA TARİFİ | Midye dolma nasıl yapılır? - Midye dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MİDYE DOLMA TARİFİ | Ülkemizde Ege ve Marmara'da sıklıkla görülen, basılı ilk yemek kitabında dahi tarifi yer alan ve uzun yıllar boyunca sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri olarak nam salan midye dolmayı evde yapmak isteyenler, arama motorlarında tarif araştırması yapıyor. Yalancı dolma gibi yapılan iç harcı ile birleşen midye lezzetinin malzemeleri yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ

  • 25 adet midye

İçi için:

  • 1 adet kuru soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı su

MİDYE DOLMA YAPILIŞI

  • İlk aşamada dış yüzeyleri bulaşık teli ile iyice temizlenir.
  • Daha sonra geniş bir tencereye tek sıra dizilp 1 su bardağı su ile haşlanır.
  • Midyelerin arasına bıçağın ucu girebilecek kadar açılınca midyeler süzülür. Bu işlemi yapmak için, midyelerin başında beklenmelidir. Çünkü içinin pişmemesi gerekiyor.
  • Midyenin içinde, sakalı denilen küçük bir yosun parçası bulunur. Midyenin etine zarar vermeden o parça koparılıp temizlenir.
  • Yine hassas bir şekilde midyeler soğuk sudan geçirilip süzülür. Böylece doldurulmaya hazır hale gelir.
  • Diğer tarafta ince kıyılmış soğanı sıvı yağda pembeleştirdikten sonra pirinç ve tuz ilave edilir, yarım su bardağı suyla pişirilir.
  • Çok pişirmemelidir. Çünkü midyelerle de pişecek.

  • Pişen iç pilavın içine yenibahar ve karabiber ilave edilir.
  • Midyeleri doldurmak için iki elle tutulup bir kanadını aşağı çevirirken diğer kanadı yukarı çeviririz.
  • Bu işlem midyelerin orasında bulunan kasları yırtar ve midyeler doldurulduktan sonra pişerken açılmazlar.
  • Sonra her midyenin içine yarım yemek kaşığı pilav koyulur ve üst üste gelecek şekilde kapatılır.
  • Tencereye yerleştirilen midyelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirilir.
  • 1 çay bardağı su ilave edilir ve kısık ateşte 20 dakika pişirilir.
  • Pişen ve ılıyan midyeleri ister dolaba koyup soğuttuktan sonra ister sıcak sıcak tüketebilirsiniz.

MİDYE DOLMA PÜF NOKTALARI

  • Midyelerin dış kabuğu iyi bir şekilde temizlenmelidir. Bu aşamada temiz bir fırça kullanabilirsiniz.
  • Midyeler ilk haşlama aşamasında, sadece açılabilecek kadar suda bekletilmelidir. İçinin pişmemesine dikkat edilmelidir ve midyeler hemen süzülmelidir.
  • Midyelerin kolayca açılması için, midyeleri birbirine bağlayan sinirler kesilmeli ve içindeki yosunu temizlenmelidir.
  • Midye dolmanın iç pilavı, midyelerle de pişeceği için çok pişirilmemelidir.
  • Midyeleri doldurmak için; bir kanadını aşağı, diğer kanadı yukarı çevrilmelidir. Bu işlem midyelerin orasında bulunan kasları yırtılmasını ve midyelerin pişerken açılmamasını sağlar.
  • Midyeler dikkatli bir şekilde tencereye yerleştirilmeli ve kısık ateşte pişirilmelidir.

__AFİYET OLSUN__

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