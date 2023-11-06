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KROKAN BUSH TATLISI TARİFİ - Krokan Bush nasıl yapılır? | Fransız krokambuş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan ve tüm dünyaya yayılan, üzeri çıtır çıtır karamel kaplı, hem keyifle yapılan hem de keyifle yenilen Krokan Bush tatlısı, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Pataşu hamuru, lezzetli pastacı kreması ve karamel sosu ile damak çatlatan lezzete sahip Krokan Bush tatlısının malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını biz de haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 03:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:15
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KROKAN BUSH TATLISI TARİFİ - Krokan Bush nasıl yapılır? | Fransız krokambuş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Fransa'nın yöresel lezzetlerinden olan ve dünyaya buradan yayılan, görüntüsüyle olduğu kadar tadıyla da herkesi kendisine hayran bırakan Krokan Bush tatlısının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Misafirlerin bayıla bayıla yiyeceği samak çatlatan Krokan Bush tatlısı hakkında arama motorlarında araştırılan Krokan Bush tatlısı tarifi, Krokan Bush nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Fransız krokambuş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FRANSIZ KROKAN BUSH TARİFİ

KROKANBUSH MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 450 gr su
  • 200 gr tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 10 adet yumurta
  • 310 gr un

Kreması için:

  • 4 adet yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 5 gr vanilin
  • 500 gr süt
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 gr şeker

Karameli için:

  • 600 gr şeker
  • 120 gr su

KROKANBUSH NASIL YAPILIR?

KROKAN BUSH YAPILIŞI

  • Hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şekeri koyup kaynatın.
  • Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Altını kapatıp kenara alın.
  • Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.
  • Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın.
  • 190 derecede 35 dakika pişirin.
  • Krema için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır.
  • Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır, içerisine tereyağı eklenerek soğumaya bırakılır.
  • Karamel sos için, şeker ve suyu ocağa alın ve renk alana kadar pişirin.
  • Hamurların altına delik açarak krema sıkın.
  • Üzerine sıcak karamel sos banarak dizin.
  • Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

KROKAN BUSH PÜF NOKTALARI

Hazırlama esnasında karamel mutlaka sıcak olmalıdır. Aksi halde karamel, hamur topların üzerinde durmaz.

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