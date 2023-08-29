MAPO TOFU TARİFİ | Mapo Tofu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MAPO TOFU TARİFİ | Çin mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Mapo Tofu malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

MAPO TOFU NASIL YAPILIR?

Mapo Tofu Malzemeleri:

300 gram yarı sert tofu, küp şeklinde doğranmış

150 gram kıyma (dana veya tavuk)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı doğranmış yeşil soğan veya taze soğan

2 yemek kaşığı doğranmış sarımsak

2 yemek kaşığı doğranmış zencefil

2 yemek kaşığı fermente siyah fasulye sosu (Dou Ban Jiang)

1 yemek kaşığı baharatlı biber salçası (Gochugaru)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 su bardağı tavuk suyu veya su

1 çay kaşığı şeker

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Taze kişniş veya yeşil soğan (servis için)

Mapo Tofu Yapılışı:

Tofunun Hazırlanması: Tofuyu küp şeklinde doğrayın ve kağıt havluyla hafifçe kurulayın. Derin bir tavada veya wok'ta sıvı yağı ısıtın. Tofu küplerini ekleyip hafifçe altın rengi alana kadar kızartın. Dikkatlice çevirin ve diğer yüzeyini de kızartın. Kızarmış tofu küplerini bir tabağa alın.

Tofuyu küp şeklinde doğrayın ve kağıt havluyla hafifçe kurulayın. Kıymayı Kavurma: Aynı tavada doğranmış yeşil soğan, sarımsak ve zencefili kısık ateşte kavurun. Kokusu yayılana kadar soteleyin. Kıymayı ekleyin ve iyice kavurun. Kıyma renk değiştirene ve suyunu çekene kadar pişirin.

Aynı tavada doğranmış yeşil soğan, sarımsak ve zencefili kısık ateşte kavurun. Kokusu yayılana kadar soteleyin. Sosları ve Baharatları Eklemek: Fermente siyah fasulye sosu ve baharatlı biber salçasını tavaya ekleyin. Karıştırarak kavurun. Soya sosu ekleyin. Karıştırarak malzemeleri birleştirin.

Fermente siyah fasulye sosu ve baharatlı biber salçasını tavaya ekleyin. Karıştırarak kavurun. Sıvıları ve Şekeri Eklemek: Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Şeker, tuz ve karabiberi de ekleyin. Karıştırın ve sosu birkaç dakika kaynatın.

Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Şeker, tuz ve karabiberi de ekleyin. Karıştırın ve sosu birkaç dakika kaynatın. Tofu Ekleme ve Pişirme: Kızarmış tofu küplerini sosun içine ekleyin. Hafifçe karıştırarak tofu ile sosu buluşturun. Tofu ve sos bir arada kaynarken kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Tofunun sosu iyice emmesini sağlayın.

Kızarmış tofu küplerini sosun içine ekleyin. Hafifçe karıştırarak tofu ile sosu buluşturun. Servis: Mapo Tofu'yu sıcak servis tabaklarına alın. Üzerine taze kişniş veya doğranmış yeşil soğan serperek servis yapın.

Mapo Tofu Püf Noktaları:

Tofunun Kızartılması: Tofuyu kızartırken düşük ateşte yavaşça kızartmak, dışının çıtır, içinin ise hala yumuşak kalmasını sağlar. Tofu küpleri dikkatlice çevirin ve her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

Doğrama İşlemi: Yeşil soğan, sarımsak ve zencefili ince doğrayın. Doğranmış malzemeleri önceden hazır etmek, yemeği hazırlarken zaman kazandırır.

Kıymayı Kavurma: Kıymayı kavururken, malzemelerin aromalarının birleşmesine ve kıymanın güzelce kızarmasına özen gösterin.

Sos ve Baharatlar: Fermente siyah fasulye sosu ve baharatlı biber salçasını doğru oranda eklemek, yemeğin karakteristik lezzetini oluşturur. Baharatlı biber salçasını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Shaoshing Şarabı: Shaoshing şarabı, autentik lezzet için tercih edilir, ancak bulunamazsa kuru şeri veya beyaz şarap da kullanabilirsiniz.

Tavuk Suyu veya Su: Tavuk suyu, yemeğe derin bir tat katar. Eğer kullanmıyorsanız su da kullanabilirsiniz. Sosun kıvamını isteğinize göre ayarlayın.

Pişirme Süresi: Mapo Tofu'nun en lezzetli hali, tofu ve sosun bir arada kaynadığı ve lezzetleri birbirine karıştırdığı süreçte elde edilir. Ancak tofu'nun aşırı yumuşamamasına dikkat edin.

Doğru Tuz ve Baharat Ayarı: Tuz ve baharatları karışıma doğru oranda eklemek, lezzetleri dengelemek için önemlidir. Tatları sürekli olarak kontrol ederek ayarlama yapabilirsiniz.

Servis: Mapo Tofu'yu sıcak servis edin. Üzerine taze kişniş veya doğranmış yeşil soğan serperek sunum yapın.

Baharat Seviyesi: Mapo Tofu genellikle baharatlı bir yemektir. Baharat seviyesini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle baharatlı biber salçasını ölçülü kullanmaya dikkat edin.