JAPON MUTFAĞININ EN POPÜLERİ: SUŞİ | Restoran kalitesinde pratik suşi tarifi! Profesyonel püf noktalarıyla...

Japon mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan ve her geçen gün daha da popülerleşen suşinin Milattan Önce Çin'de ortaya çıktığı sanılmaktadır. Av döneminin ardından uzun süre muhafaza edebilmek için pirinçle marine edilen balık, günümüzde yosun ile sarılarak hazırlanıp tüketilmektedir. İşte profesyonel püf noktalarıyla restoran kalitesinde pratik suşi yapmak için gerekli malzemeler ve yapılış tarifi...

SUŞİ NASIL YAPILIR?

SUŞİ MALZEMELERİ

2 su bardağı sushi pirinci (sushi pirinci bulamazsanız jasmin veya kısa taneli beyaz pirinç kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Nori yosunu (sushi yaprağı)

Taze balık dilimleri (somon veya ton balığı kullanabilirsiniz)

Avokado dilimleri

Salatalık dilimleri

Soya sosu

Taze wasabi veya wasabi pasta

Yulaf ezmesi veya susam (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı pirinç sirkesi (altrnatif olarak beyaz sirke, elma sirkesi, şekerli sirke veya limon suyundan herhangi birisini kullanabilirsiniz) Beyaz sirke: Beyaz sirke, pirinç sirkesinin en iyi alternatiflerinden biridir. Pirinç sirkesi kadar güçlü bir lezzete sahip değildir, ancak suşi için uygundur. Elma sirkesi: Elma sirkesi, pirinç sirkesiyle benzer bir tada sahipti ancak daha tatlıdır. Şekerli sirke: Şekerli sirke, suşi için biraz daha tatlı olabilir, ancak bu sorun değildir. Suşi için daha az keskin bir tada sahiptir. Limon suyu: Limon suyu, suşi için biraz daha asidik olabilir.

Pirinç sirkesi yerine hangi alternatifi seçerseniz seçin, suşi yaparken dikkatli olun. Pirinç sirkesinin yerine kullanılan alternatifler, suşiye farklı bir tat verebilir. Bu nedenle, suşi yaparken alternatiflerin miktarını dikkatli bir şekilde ayarlayın.

SUŞİ YAPILIŞI

👉Pirinç Hazırlığı:

Sushi pirincini yıkayın ve temiz suyla durulayın.

Pirinci pişirmeden önce yaklaşık 30 dakika suda bekletin.

Pirinci pişirirken suyunu ölçülü bir şekilde ekleyin ve pilav gibi pişirin.

Pirinç piştikten sonra geniş bir kaba alın.

👉Pirinç Sirkesi Karışımı:

Pirinç sirkesini, şekeri ve tuzu küçük bir tencerede karıştırarak ısıtın. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştırın.

Karışımı ocaktan alın ve pirinçe ekleyin.

Karışımı pirinçle karıştırırken soğumasını sağlayın.

👉Suşi Yaprağının Hazırlığı:

Nori yosunu levhalarını makasla veya özel suşi kesici ile istediğiniz boyutta kesin.

Bir bambu suşi matı üzerine streç film veya özel suşi matı koruyucusu serin.

Sushi matının üzerine bir nori levhasını serin ve üzerine ince bir tabaka pirinç yayın. Elinizle hafifçe bastırarak düzeltin.

Pirincin üzerine avokado, salatalık ve taze balık dilimlerini yerleştirin.

👉Rulo Oluşturma:

Sushi matını kullanarak suşi rulosu oluşturun. Ruloyu sıkıca sararken matı kullanabilirsiniz.

Rulo tamamlandığında bir bıçak yardımıy la dilimlere kesin.

Yosun yaprağını sararken, ellerinizin ıslak olduğundan emin olun. Bu, yosun yaprağının yapışmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Yosun yaprağını sardıktan sonra, keskin bir bıçak kullanarak ruloyu kesin. Ardından, suşi rulosunu servis edin.

Hiç suşi matı yoksa, yosun yaprağını sıkıca sarmanın birkaç yolu vardır:

💥Bir mutfak bezi kullanın: Bir mutfak bezinin üzerine yosun yaprağını yerleştirin ve pirinçle kaplayın. Ardından, mutfak bezinin kenarlarını kullanarak yosun yaprağını sıkıca sarın.

💥Ellerinizi kullanın: Yosun yaprağını tezgahın üzerine yerleştirin ve pirinçle kaplayın. Ardından, ellerinizi kullanarak yosun yaprağını sıkıca sarın.

👉Sunum:

Suşi dilimlerini bir tabağa alın.

Yanında taze wasabi, soya sosu ve isteğe bağlı olarak yulaf ezmesi veya susam ile sunun.

Pratik suşi tarifiniz hazır! Dilimlediğiniz suşi rulolarını soya sosu ve wasabi ile tatlandırarak afiyetle yiyebilirsiniz.

SUŞİ YAPMANIN EN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI

Profesyonel suşi yaparken dikkate almanız gereken bazı püf noktaları şunlar olabilir:

📌Kaliteli Malzemeler: En önemli nokta kaliteli malzemeler kullanmaktır. Taze balık, taze sebzeler ve kaliteli sushi pirinci tercih edilmelidir.

📌Sushi Pirinci Hazırlığı: Pirinci iyice yıkayıp suyunu süzerek temizleyin. Pirinci pişirmeden önce yaklaşık 30 dakika suda bekletin. Pirinci, su ile birlikte pişirin ve piştikten sonra karıştırarak soğumasını sağlayın. Pirinç sirkesi, şeker ve tuz karışımını pirince eklerken hafifçe karıştırarak homojen bir dağılım sağlayın.

📌Nori Yosunu: Nori yosunu levhalarını özenle seçin. Taze ve kırılmamış olanlarını tercih edin. Nori levhasını sushi matının üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.

📌Balık Kesimi: Balıkları keserken keskin bir bıçak kullanın ve balığı taze bir şekilde kesin. Dilimleri ince ve düzgün bir şekilde kesmeye özen gösterin.

📌Rulo Oluşturma: Pirinci nori yosununun üzerine eşit bir şekilde yayarak rulo oluşturun. Ruloyu sararken sushi matını kullanın ve sıkıca sarın. Matı açınca rulo sıkı ve düzgün olmalıdır.

📌Kesim Tekniği: Sushi rulosunu keserken keskin bir bıçak kullanın ve bıçağı ara ara suya batırarak yapışmayı önleyin. Kesimleri düzgün ve keskin yapın.

📌Sunum: Sunum önemlidir. Tabakları güzelce süsleyerek ve özenli bir şekilde sunun. Yanında taze wasabi, soya sosu ve gari (zencefil turşusu) sunarak sunumu tamamlayın.

📌Estetik Düşünce: Profesyonel suşi yaparken estetik önemlidir. Renk ve şekilleri dengeli kullanarak göz alıcı suşi tabakları oluşturabilirsiniz.

📌Denge ve Uyum: Sushi içerisinde kullanacağınız malzemelerin lezzetleri, dokuları ve renkleri arasında dengeyi sağlamak önemlidir.

📌Pratiklik: Pratiklik, profesyonel bir şefin en önemli özelliklerinden biridir. İşlemleri düzgün ve hızlı bir şekilde yapmak için pratiklik geliştirmek önemlidir. Bu püf noktalarına dikkat ederek, profesyonel bir şekilde suşi yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki suşi yapımı zamanla gelişen bir beceridir, ilk denemelerde mükemmel sonuçlar almayabilirsiniz, ancak pratik yaptıkça daha iyi hale geleceksiniz.