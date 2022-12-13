TUH'U TARİFİ | Tuhu nasıl yapılır? - Tuh'u malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TUH'U TARİFİ | Tarihinin bilinen en eski yemeklerinden olan ve bir Sümer tabletinde malzemeleri yer alan Tuh'unun tarifi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evinde Tuh'u yapmak isteyenler arama motorlarında araştırılan Tuhu nasıl yapılır? sprısınnı vebaTuh'u malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TUHU NASIL YAPILIR?

TUH'U MALZEMELERİ

450 gram doğranmış kuzu bacağı

4 yemek kaşığı susam, zeytin veya işlenmiş yağ

350 ml su

350 ml ekşi bira

1 büyük doğranmış soğan

2 kap doğranmış roka

¾ kap doğranmış kişniş yaprağı

2 çay kaşığı ezilmiş veya toz halinde kimyon

2 büyük doğranmış pancar kökü

1 doğranmış veya dilimlenmiş pırasa

3-9 arasında doğranmış veya dilimlenmiş diş sarımsak

1 arpacık soğanı

1 mısır pırasası (çeviri kesin değil)

garnitür olarak kişniş

TUH'U YAPILIŞI