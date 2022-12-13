TUH'U TARİFİ | Tuhu nasıl yapılır? - Tuh'u malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TUH'U TARİFİ | Tarihinin bilinen en eski yemeklerinden olan ve bir Sümer tabletinde malzemeleri yer alan Tuh'unun tarifi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evinde Tuh'u yapmak isteyenler arama motorlarında araştırılan Tuhu nasıl yapılır? sprısınnı vebaTuh'u malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde derledik. İşte detaylar...
TUHU NASIL YAPILIR?
TUH'U MALZEMELERİ
- 450 gram doğranmış kuzu bacağı
- 4 yemek kaşığı susam, zeytin veya işlenmiş yağ
- 350 ml su
- 350 ml ekşi bira
- 1 büyük doğranmış soğan
- 2 kap doğranmış roka
- ¾ kap doğranmış kişniş yaprağı
- 2 çay kaşığı ezilmiş veya toz halinde kimyon
- 2 büyük doğranmış pancar kökü
- 1 doğranmış veya dilimlenmiş pırasa
- 3-9 arasında doğranmış veya dilimlenmiş diş sarımsak
- 1 arpacık soğanı
- 1 mısır pırasası (çeviri kesin değil)
- garnitür olarak kişniş
TUH'U YAPILIŞI
- Geniş bir tencereye yağ ekleyin ve yüksek sıcaklıkta ısıtmaya başlayın. kuzu etini yağın içinde hafif koyulaşana kadar birkaç dakika bekletin.
- Soğanları ekleyin ve 5 dakika boyunca pişirin
- Pancar köklerini ekleyin ve 5 dakika boyunca pişirin
- Tuz, su, bira, roka, kişniş, arpacık soğanı ve kimyonu ekleyin ve kaynamaya bırakın
- Sarımsağı ve pırasayı (ve mısır pırasasını) karıştırıp tencereye ekleyin
- Isıyı orta seviyeye düşürün ve 60 dakika boyunca kaynayana kadar ya da pancar kökleri ve etler istediğiniz seviyede pişene kadar bekleyin
- Tuh'u pişince bir kasenin içinde servis edin. kaseye kişniş serpiştirin. garnitür olarak doğranmış kişniş yaprağı ve mısır pırasası kullanabilirsiniz.