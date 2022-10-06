BASMATİ PİLAVI TARİFİ - Basmati pilav nasıl yapılır? | Basmati pirinç pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BASMATİ PİLAVI NASIL YAPILIR? | Neredeyse tüm ana yemeklerin yanında mutlaka servis edilen, lezzetiyle herkesi memnun eden, sağlıklı ve zahmetsiz yapılışı ile şaşkına çeviren basmati pilav, en çok aranan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. B, E ve K vitaminlerini içermesinin yanı sıra pişirirken iki katına çıkan pirinç, Diyabet hastaları tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Peki Basmati pilav nasıl yapılır? İşte basmati pirinç pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BASMATİ PİLAV TARİFİ

BASMATİ PİLAV MALZEMELERİ

1 su bardağı basmati pirinç

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

BASMATİ PİLAV YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı tenceremize koyup, ısıtıyoruz.

Sonrasında pirincimizi ekleyip, 2-3 dakika orta ateşte kavuruyoruz.

Kavrulan pirinçlerimize sıcak suyumuzu ekleyip, tuzunu ilave ediyoruz.

Kısık ateşte, yaklaşık 10 dk. suyunu çekene kadar pişirelim.

BASMATİ PİLAV PÜF NOKTALARI