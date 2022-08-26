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ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR? | Yağ çekmeyen çıtır patates kızartmasının püf noktası, tarifi ve yapılışı!

Birçok kişinin favori lezzetlerinden biri olan ve hemen hemen her öğünde akıllara gelen patates kızartmasının nasıl yapıldığı araştırılmaya başladı. Çıtır çıtır ve lezzetli bir patates kızartması yemek isteyenler, patates kızartmasının yağ çekmemesi için ne yapılması gerektiğini sorgulamaya koyuldu. İşte hazırlaması oldukça kolay olan patates kızartmasının az bilinen püf noktaları!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02
ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR? | Yağ çekmeyen çıtır patates kızartmasının püf noktası, tarifi ve yapılışı!

Çıtır patates kızartması tarifi ve püf noktası binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yapımı oldukça basit olan patates kızartmasının yağ çekmemesi için yapılması gerekenler ve patates kızartmasının çıtır olması için dikkat edilmesi gereken hususlar haberimizde...

ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Çıtır Çıtır Patates Kızartması Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

  • Kızartmalık (dilim ya da elma dilim) patates
  • Sıvı yağ
  • Tuz

ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

  • Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın.
  • 1 saat su içinde bekletin arada nişastasının çıkması için karıştırın.
  • Yağı tavanıza koyup kızdırın.
  • Patatesleri süzgeçte süzüp kağıt ya da mutfak havlusu ile kurulayın.
  • Kızgın yağa patateslerini atın, 5-6 dakika sonra (renk değiştirmeye başladıktan sonra) patatesleri yağdan çıkartın ve havlu peçeteyi yerleştirdiğiniz tabağın üzerine koyun.
  • Sıcak bir şekilde servis edin.

Afiyet olsun.

PATATES KIZARTMASI TARİFİ PÜF NOKTA

  • Patateslerinizi dilimledikten sonra nişastasının çıkması ve kararmaması için suda bekletmelisiniz.
  • Patateslerinizi kızartacağınız yağın kızgın olması gerekmektedir.
  • Patateslerinizi kızgın yağa atmadan önce mutlaka kurutmalısınız eğer suyu yağa damlarsa yağınız patlayacak ve sıçrayacaktır.

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