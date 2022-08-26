ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR? | Yağ çekmeyen çıtır patates kızartmasının püf noktası, tarifi ve yapılışı!

Çıtır patates kızartması tarifi ve püf noktası binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yapımı oldukça basit olan patates kızartmasının yağ çekmemesi için yapılması gerekenler ve patates kızartmasının çıtır olması için dikkat edilmesi gereken hususlar haberimizde...

ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Çıtır Çıtır Patates Kızartması Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

Kızartmalık (dilim ya da elma dilim) patates

Sıvı yağ

Tuz

ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın.

1 saat su içinde bekletin arada nişastasının çıkması için karıştırın.

Yağı tavanıza koyup kızdırın.

Patatesleri süzgeçte süzüp kağıt ya da mutfak havlusu ile kurulayın.

Kızgın yağa patateslerini atın, 5-6 dakika sonra (renk değiştirmeye başladıktan sonra) patatesleri yağdan çıkartın ve havlu peçeteyi yerleştirdiğiniz tabağın üzerine koyun.

Sıcak bir şekilde servis edin.

Afiyet olsun.

PATATES KIZARTMASI TARİFİ PÜF NOKTA