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KİLİS TAVA TARİFİ | Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Kilis'e özgü bir yemek olan Kilis tavayı evde pratik bir şekilde hazırlamak isteyenler, kilis tavanın nasıl yapıldığını ve püf noktasını araştırmaya başladı. Sebzeler ve baharatlarla eşsiz bir lezzet sunan Kilis tava tarifine ve yapım aşamasındaki inceliklere dair merak edilenler haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 08:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:00
KİLİS TAVA TARİFİ | Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Kilis tavayı evde kolay bir şekilde hazırlamak isteyenler, Kilis tavanın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Damak tadına düşkün birçok kişi farklı yörelere ait yemekleri denemek istediğinden; sofrasına farklı ve leziz bir yemek koymak isteyenler için en güzel Kilis tava tarifi haberimizde...

KİLİS TAVA TARİFİ

Kilis Tava İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 adet sivri yeşil biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet domates
  • Yarım kilogram kadar kıyma
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığından az karabiber
  • 2 adet patates (tabanına döşemek için)

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

  • Kıymayı derin bir kaba koyalım.
  • Üzerine sarımsağı rendeleyip ya da minik minik doğrayıp ilava edelim.
  • Domatesi, biberleri ve soğanı rondodan geçirdikten sonra karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.
  • Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı tamamen homojen bir kıvama gelene dek yoğuralım.
  • Kıymalı harcı bir kenara alıp, patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım.
  • Daha sonra patatesleri alta dizip, üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verelim.
  • Domates, biber ile süsleyip, üzerini de folyo ile güzelce kapatalım.
  • 200 derece ısıtılmış fırında, bir müddet kapalı olarak pişirelim.
  • Son olarak, folyoyu üzerinden çıkarıp son bir kez daha kızartalım ve sıcak bir şekilde servis edelim.

Afiyet olsun.

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