ETLİ TİRİT TARİFİ | Etli Tirit nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Etli tirit püf noktası ve yapılışı!

"Etli tirit nasıl yapılır, gerekli malzemeler nedir?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor! Başta Konya yöresine özgü olmakla birlikte, Türkiye'nin birçok şehrinde de sofraları süsleyen etli tirit, sunum aşamasında buluştuğu sarımsaklı yoğurtla birlikte enfes bir lezzet sunuyor. Birçok kişinin merak ettiği etli tirit tarifine dair detaylar haberimizde...

🍴ETLİ TİRİT TARİFİ

🧂Etli Tirit İçin Gerekli Malzemeler:

600 gram dana sırt eti, kemikli

2 adet tırnak pide, kızartılmış ve ince ince doğranmış

2 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

6 adet tane karabiber

🧂Biber Sos İçin Gerekli Malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

🍴ADIM ADIM ETLİ TİRİT YAPILIŞI

Etleri yıkayıp, dana eti, tuz, tane karabiberleri ve üzerini geçinceye kadar su koyup tencereye yerleştirin ve kapağını kapatıp kaynatmaya başlayın.

Ara sıra üzerinde biriken tortuları almayı ihmal etmeyin ve etler yumuşayıncaya dek yaklaşık bir saat kadar pişirin.

Etleri ve suyunu süzüp ayırın. Etler soğuduktan sonra kemiklerden etleri ayırın ve bir kaseye koyun.

Bir fırın tepsisine tırnak pideyi kuşbaşı doğrayın ve üzerine biraz sıvı yağ döküp, karıştırın.

180 derece ısıtılmış sıcak fırında pideler kızarıncaya kadar kızartın, çıtır kıvama gelmesine dikkat edin.

Pideleri servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine ayıklanmış etlerden eşitçe bölerek dağıtın ve son olarak üzerine et suyundan serperek dökün.

Ayrı bir kapta hazırlamış olduğunuz sarımsaklı yoğurdu eşit miktarlarda tabakların üzerine dökün.

Son olarak, küçük bir tavada erittiğiniz tereyağını hafif köpürmeye başlayınca ocaktan alın ve içine kırmızıbiberi koyup, karıştırın. Bir kaşık yardımı ile tabaklarda yoğurdun üzerine serpin. Sıcak sıcak servis edin.

Maydanoz yapraklarını ince ince kıyıp üzerine bırakarak sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.