Evde baklava nasıl yapılır? Ev yapımı pratik baklava tarifi…

Bayramların vazgeçilmezi baklavadır. Yapımı ne kadar uğraştırsa da lezzetine değecektir. Şerbetli tatlıların taç takmış olanı baklava şekilleri farklı olsa da çoğu zaman tadı aynı güzellikte olmaktadır. Hamurlarınızı incecik açtığınızda daha da bir lezzetli olacak olan baklavanız herkesin beğenisini kazanacak. Baklavanızın eşsiz tadını tadarken iyi ki yapmışım diyeceksiniz. İçerisindeki ceviz ve antep fıstıklarıyla nefis bir lezzet alan baklavanızı misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Tarifimi denemeyi ve defterinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İçi için;

Kırılmış ceviz ya da fındık

Açmak için;

Mısır nişastası

Şerbeti için;

4 bardak şeker

5 bardak su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

300 g tereyağı ya da margarin

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.

Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10'ar 10'ar üst üste koyun.

10'arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.

Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.

Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

Not: Ev baklavasının kesimi için tarifin devamına yardımcı olabilecek fotoğraflar ekledim.

EV BAKLAVASI ŞERBETİNİN YAPILIŞI;

4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.

Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.

Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

Baklavanın kesimi nasıl yapılır?

Ev baklavası nasıl dilimlenir, resimlerle aşama aşama göstermeye çalıştım.

Dilerseniz yukarıdaki bağlantıya tıklayarak baklava kesimi videosunu da izleyebilirsiniz.

Bu kolay ve çok beğeni alan ev baklavası tarifini denemenizi tavsiye ederim, kolay baklava tarifi arayanlara en güzel öneri, şimdiden afiyet olsun.

BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İlk olarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.

Açtığınız bezelerin çok kalın olmaması gerekmektedir.

Ne kadar ince olursa o kadar kıyır kıyır ev baklavası elde etmiş olursunuz.

Hamuru açarken nişasta kullanmalısınız.

Üzeri için kullanacağınız tereyağı baklavanızı daha lezzetli bir hale getirecektir.

Baklavanızı pişirirken fırınınızın sıcaklık ayarını ve pişirme süresini göz önünde bulundurmalısınız.

Soğuk olan baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökmelisiniz.

Tarifte baklava yapımı için özel olarak satılan baklavalık un kullanabilirsiniz.

Baklava ilgili merak edilenler:

Baklava hangi yöreye aittir? Gaziantep ülkemizde ismi baklava ile anılan ve çok lezzetli baklavalar yapılan şehrimizdir. Ancak günümüzde her yörede, her evde baklavalar yapılmaktadır.

Baklava buzdolabına konulur mu? Şerbetli tatlılar buzdolabına konulmaz. Şerbetli tatlı soğuk bir yere konulduğunda şekerlenecektir. Bu yüzden baklavanızı buzdolabına koymanız doğru değildir.

Ev baklavası nasıl saklanır? Baklavanız şerbetli ise kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklamanız baklavanızın bozulmasını önleyecektir. Henüz şerbetlemediğiniz, kuru baklavalarınızı ise onları da kuru ve serin bir yerde saklamanız baklavalarınızın ömrünü uzatacaktır.

EV BAKLAVASI KALORİ

1 adet baklava yaklaşık olarak 109 kaloriye denk gelmektedir.